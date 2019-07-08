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Ученые узнали, почему волосы мумий так хорошо выглядят спустя три тысячи лет. Все дело в маске
Источник материала: Tut.by
Ученые Курчатовского института в Москве проанализировали волосы древнеегипетских мумий и узнали, почему они так хорошо сохранились. Об этом
Считается, что в древних культурах для бальзамирования и сохранения тел погибших использовался целый ряд веществ, например, кунжутное масло и хвойная смола. Однако российские ученые считают, что для сохранения волос в Древнем Египте использовался иной бальзам, нежели отвары, нанесенные на остальную часть тела.
Волосы обрабатывали бальзамом из говяжьего жира, касторового масла, пчелиного воска и сосновой камеди. В качестве добавки использовали каплю ароматического фисташкового масла.
Это выяснили при помощи масс-спектрометрии волосяного покрова мумий двух женщин и одного мужчины. Ученые отмечают, что были удивлены гладкостью волос.
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Это выяснили при помощи масс-спектрометрии волосяного покрова мумий двух женщин и одного мужчины.
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