Милиция подала в суд на гомофобную газету «Вечерний Могилёв»

Источник материала: KYKY

Милиция подала в суд на гомофобную газету «Вечерний Могилев», чтобы ее материалы признали экстремистскими, сообщает naviny.by. Еще недавно издание просило у читателей денег для оплаты штрафа.

На газету пожаловался ЛГБТ-активист из Молодечно Валентин Тишко. Он прислал Министерству информации 14 материалов «Вечернего Могилева» с просьбой проверить их на предмет экстремизма. Экспертная комиссия обнаружила его признаки лишь в двух публикациях, но административный процесс начался. Специалисты обратились к правоохранителям, и теперь изданию грозит штраф до 50 базовых величин (1275 рублей).

Редакция стоит на своем: она все еще настаивает, что у ЛГБТ-сообщества нашлись мощные покровители во властных структурах. Представитель газеты Станислав Левченко назвал заявление милиции необоснованным. Он считает, что это подрывает политику, которую власти проводят в области «традиционных семейных ценностей».

Фото обложки: Charlotte Abramow.