ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция подала в суд на гомофобную газету «Вечерний Могилёв»

09.07.2019 14:55 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Милиция подала в суд на гомофобную газету «Вечерний Могилев», чтобы ее материалы признали экстремистскими, сообщает naviny.by. Еще недавно издание просило у читателей денег для оплаты штрафа.

На газету пожаловался ЛГБТ-активист из Молодечно Валентин Тишко. Он прислал Министерству информации 14 материалов «Вечернего Могилева» с просьбой проверить их на предмет экстремизма. Экспертная комиссия обнаружила его признаки лишь в двух публикациях, но административный процесс начался. Специалисты обратились к правоохранителям, и теперь изданию грозит штраф до 50 базовых величин (1275 рублей).

Редакция стоит на своем: она все еще настаивает, что у ЛГБТ-сообщества нашлись мощные покровители во властных структурах. Представитель газеты Станислав Левченко назвал заявление милиции необоснованным. Он считает, что это подрывает политику, которую власти проводят в области «традиционных семейных ценностей».

Фото обложки: Charlotte Abramow.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция подала в суд на гомофобную газету «Вечерний Могилев», чтобы ее материалы признали экстремистскими, сообщает naviny.by. Еще недавно издание просило у читателей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пуховики брендовые женские сюда
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика