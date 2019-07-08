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Минский лейбл Ezhevika выпустил благотворительный музыкальный сборник

09.07.2019 14:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минский музыкальный лейбл Ezhevika запустил важный проект. Он презентовал сборник VI Miracle, все средства от продажи которого направят на благотворительность.

В подборку вошли 19 песен музыкантов из Беларуси, России, Украины, Австралии, США, Ирана, Финляндии и так далее. Их объединили в один сборник и выставили на продажу. Вырученные деньги перечислят в Благотворительный Фонд Константина Хабенского, который больше десяти лет помогает детям с заболеваниями головного мозга.

Интересно, что компиляцию Miracle выпускают с 2015 года. В ней, кроме прочих, успела поучаствовать беларуская группа Shuma. В этот раз сборник включает в себя песни артистов «Гуди Ли», Thiam, «Бергамот», «Золотой человек», ShySam и так далее. Прослушать его можно по ссылке, а купить на странице лейбла в Bandcamp вот здесь.

 
 
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Минский музыкальный лейбл Ezhevika запустил важный проект. Он презентовал сборник VI Miracle, все средства от продажи которого направят на благотворительность. В...
 
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