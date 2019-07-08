Беларусь проведет в Женеве очередной раунд переговоров по присоединению к ВТО

Источник материала: Интерфакс

Очередной раунд переговоров по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации (ВТО) пройдет в Женеве на текущей неделе, сообщила пресс-служба Совмина во вторник.

"Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин совершает визит в Женеву. Во главе белорусской делегации 9-12 июля он примет участие в переговорах по присоединению Республики Беларусь к ВТО",- говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках визита запланированы встречи Турчина с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу, заместителем гендиректора ВТО Аланом Вулффом, а также с председателем Рабочей группы – постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.

В пресс-службе уточнили, что 12-ое заседание рабочей группы ВТО по присоединению Республики Беларусь состоится 11 июля.

Беларусь с весны 2016 года активизировала переговоры по присоединению к ВТО. Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил о намерении Минска завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года и стать членом организации в 2020 году.

В настоящее время еще не завершены переговоры с шестью членами ВТО - ЕС, Канадой, США, Украиной, Бразилией, Австралией.