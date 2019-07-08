ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь проведет в Женеве очередной раунд переговоров по присоединению к ВТО

09.07.2019 15:00 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Очередной раунд переговоров по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации (ВТО) пройдет в Женеве на текущей неделе, сообщила пресс-служба Совмина во вторник.

"Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин  совершает визит в Женеву. Во главе белорусской делегации 9-12 июля он примет участие в переговорах по присоединению Республики Беларусь к ВТО",- говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках визита запланированы встречи Турчина с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу, заместителем гендиректора ВТО Аланом Вулффом, а также с председателем Рабочей группы – постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.

В пресс-службе уточнили, что 12-ое заседание рабочей группы ВТО по присоединению Республики Беларусь состоится 11 июля.

Беларусь с весны 2016 года активизировала переговоры по присоединению к ВТО. Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил о намерении Минска завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года и стать членом организации в 2020 году.

В настоящее время еще не завершены переговоры с шестью членами ВТО - ЕС, Канадой, США, Украиной, Бразилией, Австралией.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной раунд переговоров по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации (ВТО) пройдет в Женеве на текущей неделе, сообщила пресс-служба Совмина во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экспериментальный электродом появится в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика