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Экспериментальный электродом появится в Могилеве
Источник материала: Интерфакс
Экспериментальный трехэтажный электродом построят в Могилеве на улице Воровского, сообщили "Радио Могилев" в областном УКСе.
"В доме будет 24 квартиры. Особенность жилья в том, что для его обогрева используют электроэнергию. Вместо привычных радиаторов в комнатах установят электроконвекторы. Подогрев воды в новой многоэтажке будет автономным, тоже за счет электроэнергии", - говорится в сообщении.
Экспериментальный дом сможет обходиться без газоснабжения. Кухни оборудуют электроплитами.
Дом начнут строить в этом году. В Могилевской области проект реализуют впервые.
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Экспериментальный трехэтажный электродом построят в Могилеве на улице Воровского, сообщили "Радио Могилев" в областном УКСе.
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