Экспериментальный электродом появится в Могилеве

Источник материала: Интерфакс

Экспериментальный трехэтажный электродом построят в Могилеве на улице Воровского, сообщили "Радио Могилев" в областном УКСе.

"В доме будет 24 квартиры. Особенность жилья в том, что для его обогрева используют электроэнергию. Вместо привычных радиаторов в комнатах установят электроконвекторы. Подогрев воды в новой многоэтажке будет автономным, тоже за счет электроэнергии", - говорится в сообщении.

Экспериментальный дом сможет обходиться без газоснабжения. Кухни оборудуют электроплитами.

Дом начнут строить в этом году. В Могилевской области проект реализуют впервые.