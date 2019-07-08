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Экспериментальный электродом появится в Могилеве

09.07.2019 14:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Экспериментальный трехэтажный электродом построят в Могилеве на улице Воровского, сообщили "Радио Могилев" в областном УКСе.

"В доме будет 24 квартиры. Особенность жилья в том, что для его обогрева используют электроэнергию. Вместо привычных радиаторов в комнатах установят электроконвекторы. Подогрев воды в новой многоэтажке будет автономным, тоже за счет электроэнергии", - говорится в сообщении.

Экспериментальный дом сможет обходиться без газоснабжения. Кухни оборудуют электроплитами.

Дом начнут строить в этом году. В Могилевской области проект реализуют впервые.

 
Теги: Могилев
 
 
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Экспериментальный трехэтажный электродом построят в Могилеве на улице Воровского, сообщили "Радио Могилев" в областном УКСе.
 
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