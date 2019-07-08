Сколько можно ввезти в Беларусь цветочных букетов, алкоголя и лекарств: правила перемещения товаров через границу

Источник материала: Интерфакс

В разгаре сезон отпусков. Многие белорусы едут отдыхать за границу. И, как правило, возвращаются с обновками: презенты родным и близким, подарки себе, вынужденные приобретения (болели, остались лекарства) и многое другое. Инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна Линник рассказала порталу Interfax.by , что надо знать, отправляясь в путешествие, чтобы не нарушить таможенные правила.

Лимиты на беспошлинный ввоз товаров

Белорусы, которые пересекают границу не чаще, чем один раз в три календарных месяца, с 1 января 2019 года могут провезти до 25 кг товаров для личного пользования, и стоимость их не должна превышать 500 евро в эквиваленте. Тем, кто ездит заграницу чаще, чем раз в три месяца, разрешается беспошлинно привозить товары весом не более 20 кг и на сумму, не превышающую 300 евро. Если вы превысили лимиты, необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию и уплатить таможенные платежи.

Так же как и при выезде, при въезде таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте $10 тыс.

Ввоз алкогольной и табачной продукции

Стоит обратить особое внимание на ограничения при ввозе алкогольной продукции. Если количество алкогольных напитков более 3 литров, но не превышает 5 литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста, необходимо будет уплатить таможенные платежи в размере 10 евро за 1 литр в части превышения количественной нормы 3 литра. Более 5 литров ввозить на территорию ЕАЭС запрещено.

Физическое лицо, достигшее совершеннолетия, имеет право беспошлинно ввезти табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одного человека. Превышение вышеуказанных лимитов на ввоз табака запрещено.

Товары для личного пользования в случае ввоза на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом подлежат обложению таможенными платежами, если их стоимость более 10 тыс. евро и вес более 50 кг. Соответственно, если вы планируете приобретать за границей дорогостоящие товары, лучше выбрать для поездки самолет.

Красный/зеленый коридор

Если вы не везете товары, подлежащие декларированию и обложению таможенными платежами, то необходимо следовать через «зеленый» коридор. В противном случае, нужно перемещаться через «красный» коридор и подавать пассажирскую таможенную декларацию.

Как рассчитать таможенные платежи

Таможенные платежи уплачиваются из расчета 30 % от стоимости товаров, но не менее 4 евро за 1 кг (в части превышения лимита). Также необходимо заплатить 10 белорусских рублей - сбор за совершение таможенных операций.

Неделимые товары

Неделимый товар – это товар, которые весит больше 35 кг (в том числе перемещаемый в несобранном или разобранном виде, при условии, что разделение такого товара невозможно без изменения его назначения). К таким товарам относятся: холодильник, стиральная машина и др. Уплате подлежат таможенные пошлины и налоги по единой ставке 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса. Также нужно уплатить таможенный сбор, который составляет 10 рублей.

Стоимость неделимого товара не включается в норму беспошлинного ввоза товаров.

Ввоз продуктов питания

Ввоз продуктов питания осуществляется по общим нормам: вес товаров не должен превышать 25 кг и стоимость не должна быть больше 500 евро (если вы пересекаете границу не чаще одного раза в три календарных месяца) либо 300 евро и 20 кг (если вы пересекаете границу чаще одного раза в три календарных месяца). Однако следует учитывать существующие ограничения в части перемещения данной категории товаров: готовая продукция животного происхождения подлежит обязательному ветеринарному контролю. Допускается ввоз на территорию ЕАЭС такой категории продукции без предоставления ветеринарного сертификата страны отправления весом до 5 кг в расчете на одно физическое лицо при одновременном соблюдении двух условий, а именно благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя продукции и наличия заводской упаковки.

За информацией касательно актуальной эпизоотической ситуации в стране – производителе и стране вывоза рекомендуем обратиться в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Кроме того, определенные продукты питания, например, овощи, фрукты, орехи, ягоды, крупы и т.п., подлежат карантинному фитосанитарному контролю. Допускается ввоз на таможенную территорию ЕАЭС подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом не более 5 килограммов, а также дынь, арбузов, тыкв в количестве по 1 единице.

Если вес овощей, фруктов превышает 5 кг, то требуется фитосанитарный сертификат.

При вывозе продуктов животного происхождения, овощей, фруктов из Беларуси учитывайте, что у страны въезда могут быть свои правила, которые нужно уточнять заранее.

Живые цветы

Без фитосанитарного сертификата разрешено ввозить на таможенную территорию ЕАЭС цветы в количестве не более трех букетов. При этом под букетом понимаются собранные вместе срезанные цветы, бутоны, листья, травы и другие части растений без цветков или бутонов, свежие и (или) засушенные, в количестве не более 15 штук. При ввозе живых цветов в количестве, превышающем 3 букета, необходим фитосанитарный сертификат.

Лекарства

В Республику Беларусь разрешается ввозить лекарства, содержащие психотропные или наркотические вещества в количестве не более 90 разовых доз - для психотропных препаратов, и не больше недельной потребности — для лекарств, содержащих наркотические средства. При этом надо обязательно иметь подтверждающие документы - выписку из медицинской документации (заверенной подписью главного врача и печатью медучреждения), копии бумажных рецептов, заверенные оригинальной печатью врача. При этом должно выполняться обязательное условие - таблетки должны быть в заводской упаковке.

При обращении за медицинской помощью в иностранном государстве, стоит помнить, что если вам врач выписывает какой-либо препарат, то рецепт или иной медицинский подтверждающий документ на него должен быть переведен на русский или белорусский язык, и нотариально заверен.

Если перевозимое лекарство в своем составе содержит наркотическое или психотропное вещество, то проходить таможню надо по «красному» коридору, задекларировав лекарственные препараты. При этом не забывайте про обязательное наличие подтверждающих документов. Чтобы узнать, распространяются ли на лекарственный препарат запреты и ограничения при ввозе или вывозе, рекомендуем проверить его состав на содержание наркотических средств и психотропных веществ

Какие товары подлежат декларированию

Таможенному декларированию подлежат:

товары для личного пользования, перемещаемые в несопровождаемом багаже;

товары, ввозимые в сопровождаемом багаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый багаж;

товары, в отношении которых установлены запреты и ограничения;

товары, стоимость и количество которых превышает установленные лимиты;

денежные средства на сумму более $10 тыс.;

культурные ценности при вывозе.

Какие товары запрещено ввозить и вывозить в Беларусь

В Беларусь запрещено ввозить и вывозить:

служебное и гражданское оружие, его части и патроны к нему, запрещенные для ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза, вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза и транзита по таможенной территории Евразийского экономического союза;

специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации;

ядовитые вещества и их производные;

наркотические, психотропные вещества и их производные, за исключением средств в виде лекарств для личного потребления (при наличии подтверждающих медицинских документов);

отходы и лом цветных металлов;

необработанные драгоценные металлы;

дикорастущее лекарственное сырье (растения, травы семена, плоды) в количестве больше 3 экземпляров одного вида и др.

В Минской таможне напомнили, что у каждой страны свои таможенные правила. А в отношении товаров, предназначенных для бизнеса, действует иной порядок.

Полный перечень запрещенных к ввозу/вывозу вещей, а также всю информацию о таможенном законодательстве ЕАЭС можно найти на " Едином интернет-портале таможенных органов Беларуси".