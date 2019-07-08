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Брестские таможенники на границе с Украиной изъяли более $100 тыс. у водителя грузовика

09.07.2019 14:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На белорусско-украинской границе сотрудники Брестской таможни обнаружили крупную сумму незадекларированной валюты у водителя грузового автомобиля, сообщили в Брестской таможне.

"46-летний гражданин Украины следовал на транспортном средстве VOLVO через республиканский пункт таможенного оформления "Верхний Теребежов". При выезде из Беларуси он заявил об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию. Однако при проведении таможенного контроля в кабине среди личных вещей водителя автомобиля обнаружен сверток, обмотанный скотчем. В нем находились подлежавшие таможенному декларированию $100 тыс.", - говорится в сообщении ведомства.

За перемещение через границу незадекларированной валюты в крупном размере Брестской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Контрабанда).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На белорусско-украинской границе сотрудники Брестской таможни обнаружили крупную сумму незадекларированной валюты у водителя грузового автомобиля, сообщили в...
 
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