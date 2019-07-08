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Лавров признал право на существование идеи Зеленского о многостороннем саммите по Донбассу

09.07.2019 14:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении саммита с участием России, Украины, Великобритании, Германии, Франции и США имеет право на существование, но упор должен делаться на прямой диалог сторон конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Этот формат и нормандский, и минский, был одобрен Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения, наверное, имеют право на существование. Но упор надо делать на прямой диалог, это сердцевина Минских договоренностей", - сказал Лавров журналистам по итогам неофициальной встречи ОБСЕ, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что предложение президента Украины не обсуждалось на неформальной встрече ОБСЕ, которая состоялась во вторник.

Лавров подчеркнул, что "когда речь идёт о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через "Фейсбук".

"Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами договоренности", - сказал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней Контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Беларуси) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном на странице Офиса президента в Фейсбуке в понедельник.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации в Донбассе.

На эту инициативу уже отреагировали в Кремле, пообещав изучить предложение президента Украины. "Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена. Но пока я не могу сказать о какой-то реакции. (...) Это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля журналистам.

 
Теги: Минск
 
 
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Предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении саммита с участием России, Украины, Великобритании, Германии, Франции и США имеет право на...
 
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