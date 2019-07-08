Источник материала: Интерфакс

Украинское Государственное специализированное предприятие (ГСП) "Чернобыльская АЭС" 10 июля примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК), построенный над разрушенным в 1986 году в результате Чернобыльской катастрофы четвертым энергоблоком станции.

В мероприятии примут участие представители стран-доноров чернобыльского фонда "Укрытие", ЕБРР, Госагентства по управлению зоной отчуждения, Минэкологии и компаний.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в мероприятии может принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом "Укрытие" началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Проектировал и возводил объект консорциум Novarka.

Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК был установлен кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков четвертого энергоблока.

НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.

В марте 2019 года на промышленной площадке ЧАЭС осуществлялись пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем конфайнмента. В конце апреля 2019 года НБК введен в режим пробной эксплуатации. После проведения пробной эксплуатации конфайнмент перейдет на исследовательско-промышленную, которая продлится не больше года. По ее итогам ЧАЭС получит соответствующую лицензию и перейдет к полноценной эксплуатации и демонтажу конструкций "Укрытия".

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА

Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Беларусью и в 110 км от Киева.

Авария на АЭС в Чернобыле (Украина) произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.

На момент аварии в 1986 году Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР.

31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести.

Более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы.

В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек.

Чернобыльская АЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года.

ЧЕРНОБЫЛЬ СЕГОДНЯ

Вокруг Чернобыльской АЭС установлена 30-километровая "зона отчуждения", куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Дитятки".

В "зону" водят организованных туристов. За 2018 год ее посетили более 70 тыс. человек. В лидерах по посещаемости туристы из Великобритании, Германии, Польши, США.

В последнее время об обстоятельствах аварии на Чернобыльской АЭС вновь заговорили в мире в связи с выходом в 2019 году на экраны американского пятисерийного сериала НВО "Чернобыль", который снял режиссер Йохан Ренк. Сценарий к фильму написал Крейг Мазин, который тщательно изучил историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников.

В начале июня в Киеве презентовали книгу-сборник архивных документов "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период" объемом в 1 тыс. страниц. В издании, в частности, собраны документы, освещающие модели ситуативного поведения различных групп населения Украины после обнародования информации о масштабном "ядерном бедствии" и реакцию мирового сообщества на Чернобыльскую трагедию.

В конце июня 2019 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая звезда" ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову (посмертно).

Согласно документу, старший инженер-механик реакторного цеха государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" (в 1983-1989 годах) Ананенко, старший инженер турбинного цеха ЧАЭС (в 1986 году) Беспалов и начальник смены этого предприятия (в 1976-2005 годах) Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия, проявленные во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

Как отмечает пресс-служба президента Украины, все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС. Они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.