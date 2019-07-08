Вальщиков леса насмерть придавило деревом в Смолевичском районе

Источник материала: Интерфакс

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух вальщиков леса в Смолевичском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"На одной из делянок Смолевичского лесничества 7 июля обнаружены тела 61-летнего жителя Борисова и 45-летнего жителя Гомельской области. По данным следствия, накануне мужчины выполняли работы по валке леса и были смертельно травмированы подпиленным упавшим деревом", - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1. ст.144 Уголовного кодекса). Устанавливаются причины и условия, способствовавшие трагическому случаю, проинформировали в СК.