|
Вальщиков леса насмерть придавило деревом в Смолевичском районе
Источник материала: Интерфакс
Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух вальщиков леса в Смолевичском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
"На одной из делянок Смолевичского лесничества 7 июля обнаружены тела 61-летнего жителя Борисова и 45-летнего жителя Гомельской области. По данным следствия, накануне мужчины выполняли работы по валке леса и были смертельно травмированы подпиленным упавшим деревом", - говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1. ст.144 Уголовного кодекса). Устанавливаются причины и условия, способствовавшие трагическому случаю, проинформировали в СК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух вальщиков леса в Смолевичском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси. "На одной из делянок Смолевичского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)