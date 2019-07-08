Госдума обратилась к правительству РФ с призывом ввести экономические спецмеры в отношении Грузии

Источник материала: Интерфакс

Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять специальные экономические меры к Грузии.

В заявлении отмечается, что у кабинета министров есть право ввести экономические ограничения в отношении этой страны.

В документе говорится, что "депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско- грузинских отношений".

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная Дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года No 281-ФЗ "О специальных экономических и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ", говорится в заявлении.

Все политические фракции поддержали это заявление.

В минувший понедельник после заседания Совет Думы спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты предлагают правительству рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной, а также обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов.

Володин также отметил, что по объему переводов в Грузию Россия занимает первое место, в прошлом году было переведено $631 млн.

В правительстве РФ заявили о готовности рассмотреть обращение депутатов Госдумы, касающееся запрета на ввоз в Россию грузинского вина и минеральной воды, а также предложение парламентариев заморозить денежные переводы из РФ в Грузию. Это подтвердил в понедельник журналистам пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов.

Председатель профильного комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что давно сделал наблюдение, что "только такие меры действуют на наших оппонентов".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Дума поддержит и другие меры, если они будут прияты исполнительной властью.

Парламентарий отметил, что российская сторона ждала извинений после инцидента с депутатом Сергеем Гавриловым, который произошел в ходе Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии. Однако извинений не последовало, отметил он.

"Мы ждем извинений и сейчас. Не знаю, последуют ли извинения. Не уверен, но в такой ситуации они, безусловно, должны последовать от руководства страны, от руководства парламента. Думаю, буквально день-два покажут, готово ли на это руководство Грузии", - сказал Слуцкий.

Если исполнительная власть отреагирует более жестко, чем предлагают депутаты, "мы с этими действиями согласимся, в таких случаях надо реагировать максимально жестко, и бить по рукам, чтобы кому бы то ни было повторять подобные вещи в Грузии и в любой другой стране мира было неповадно", - заявил глава комитета.

Как сообщало Национальное агентство вина Грузии, в 2018 году экспорт грузинского вина в Россию увеличился на 12,4% и составил 53,7 млн бутылок. Это 62,3% от общего объема экспорта.

Как сообщил "Интерфаксу" директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, с 2013 года, когда были разрешены поставки после запрета 2006 года, Грузия экспортировала в Россию 225 млн бутылок вина. "Претензии к качеству были: за этот период 1 млн бутылок был забракован", - сказал он.

По его словам, в настоящее время Грузия занимает второе место среди поставщиков вина в Россию с долей в 17%. На первом месте - Испания с долей в 20,3%.

Как отметил Дробиз, грузинское вино в основном употребляет средний класс. "Заместить физические объемы поставок в случае запрета могут страны дальнего зарубежья, но вот по вкусу и аромату заменить вино из Грузии будет трудно, это особая продукция", - сказал он.

Дробиз также сообщил, что в настоящее время в торговле и у дистрибуторов находится порядка 10 млн бутылок грузинского вина. "В случае принятия решения о запрете надо четко определиться, что делать с этой продукцией", - сказал он.