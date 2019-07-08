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Руководители спецслужб Беларуси и России обсудили перспективы сотрудничества

09.07.2019 13:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин и председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Валерий Вакульчик обсудили результаты и перспективы взаимодействия двух спецслужб в сфере обеспечения национальных интересов двух стран.

В поступившем в "Интерфакс" во вторник сообщении пресс-службы СВР говорится, что Нарышкин находился с визитом в Бресте.

"Отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и угрозам безопасности Союзного государства", - отмечается в сообщении.

Там отметили, что в числе приоритетных тем - противодействие международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, распространению влияния радикальных организаций.

"Подтверждена готовность СВР России и КГБ Беларуси к дальнейшему углублению сотрудничества на приоритетных направлениях взаимодействия в духе братских отношений между нашими странами", - сообщили в СВР.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин и председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Валерий Вакульчик обсудили...
 
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