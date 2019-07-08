Руководители спецслужб Беларуси и России обсудили перспективы сотрудничества

Источник материала: Интерфакс

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин и председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Валерий Вакульчик обсудили результаты и перспективы взаимодействия двух спецслужб в сфере обеспечения национальных интересов двух стран.

В поступившем в "Интерфакс" во вторник сообщении пресс-службы СВР говорится, что Нарышкин находился с визитом в Бресте.

"Отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и угрозам безопасности Союзного государства", - отмечается в сообщении.

Там отметили, что в числе приоритетных тем - противодействие международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, распространению влияния радикальных организаций.

"Подтверждена готовность СВР России и КГБ Беларуси к дальнейшему углублению сотрудничества на приоритетных направлениях взаимодействия в духе братских отношений между нашими странами", - сообщили в СВР.