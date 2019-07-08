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Постком Союзного государства готов обсуждать вопросы интеграции вместе с рабочей группой – Рапота

09.07.2019 13:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Постоянный комитет Союзного государства готов подключиться к обсуждению проблемных вопросов интеграции Беларуси и России в рамках деятельности совместной рабочей группы, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске во вторник.

"Постоянный комитет (Союзного государства  - ИФ) не включен в рабочую группу (по вопросам интеграции Беларуси и России - ИФ), поэтому мне очень сложно комментировать, о чем они там договорились. То есть я в курсе дел в целом, но мне сложно комментировать по существу каких-то договоренностей или недоговоренностей", - сказал Рапота, которого цитирует госагентство БелТА.

Вместе с тем он обратил внимание, что развитие белорусско-российских отношений – "прямая обязанность и ответственность" посткома.  "Как только началась работа совместной группы, мы, естественно, предложили свое видение ситуации. Уверен, что это будет использовано. Если потребуется наше более активное участие, мы к этому готовы", - заметил госсекретарь.

Рапота также заверил, что постоянный комитет готов делать все от него зависящее, чтобы Союзное государство развивалось в соответствии с договором от 1999 года. "А там очень много серьезных позиций, которые требуют своего развития", - считает госсекретарь.

По его мнению, основой Союзного государства должны быть политические военные отношения, сотрудничество в области внешней политики, а также создание единой структурной промышленной политики, транспортного, энергетического пространства. "Тут еще очень-очень много работы. Причем работы не столько в юридической плоскости, потому что каких-то серьезных правовых препятствий для развития сотрудничества у нас нет. Многое уже отработано. Но нам нужны значимые, серьезные проекты, которые бы это единое пространство создавали (в реальности, а не на бумаге - ИФ", - сказал он.

Рапота также полагает, что нужно дождаться оглашения итогов работы совместной группы, а затем принимать решения о дальнейших действиях.  "Сейчас активно работает рабочая группа. Естественно, у них там будут какие-то подвижки, я почти уверен в этом. Они доложат на встрече в Санкт-Петербурге (в рамках Форума регионов Беларуси и России – ИФ) президентам. Давайте подождем и посмотрим, что там нас ожидает", - предложил госсекретарь.

При этом он отметил, что для решения любой задачи нужны две составляющие - политическая воля, взаимопонимание плюс достаточный уровень компетенции у исполнителей. "Если будет политическая воля для решения задачи, четко сформулированная, и будут квалифицированные исполнители, которые могут эту задачу решить, любая задача нам по силам", - сказал Рапота.

 
Теги: Минск
 
 
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