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В Беларуси к 1 января создадут автоматизированную систему учета многодетных семей

09.07.2019 13:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Автоматизированная информационная система учета многодетных семей будет создана в Беларуси до 1 января 2020 года, сообщили в пресс-службе главы государства во вторник.

Это предусмотрено указом президента № 264.

"Система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опекунах, попечителях", - говорится в комментарии пресс-службы.

Обеспечивать создание и функционирование АИС будет министерство труда и социальной защиты, которое и станет ее владельцем. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, министерства здравоохранения и министерства образования.

"Создание АИС позволит усовершенствовать систему учета многодетных семей, актуализировать данные о таких семьях в режиме реального времени, проводить на постоянной основе мониторинг этой социальной группы населения. Все это будет способствовать повышению эффективности работы государственных органов с многодетными семьями", - заявили в пресс-службе.

 
 
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Автоматизированная информационная система учета многодетных семей будет создана в Беларуси до 1 января 2020 года, сообщили в пресс-службе главы государства во...
 
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