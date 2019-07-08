Каждый участник Евроигр съедал около 3,5 кг еды в день

Источник материала: Интерфакс

Около 3,5 кг "еды" в день съедал каждый спортсмен на Европейских играх, рассказала на пресс-конференции в Минске во вторник начальник управления по организации питания фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Юлия Кравченко.

"Мы рассчитывали, сколько еды будет потреблять один спортсмен на Играх. Вывели предварительную цифру: около 3,5 кг - норма потребления одного атлета", - сообщила она.

По словам Кравченко во время II Европейских игр в столовой Деревни спортсменов, где проживали участники соревнований, было реализовано почти 100 тыс. кг еды.

"Если быть точными, там было реализовано 99 тыс. 364 кг еды. 72% от этого числа - полуфабрикаты собственного производства, 28% - продукция промышленного производства. Кроме того, там отпустили около 56 тыс. литров напитков", - пояснила специалист.

II Европейские игры в Минске проходили в период с 21 по 30 июня. Специалисты вели подсчет реализованной продукции также в период с 15 июня по 2 июля. За данный период в Деревне спортсменов было реализовано почти 45 тыс. рациона питания.