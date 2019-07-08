Источник материала: Интерфакс

Беларусь займет первое место в мире по выпуску калийных удобрений после завершения строительства Нежинского ГОКа, который ведет российский миллиардер Михаил Гуцериев, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с ним во вторник в Минске.

"После того, как мы введем Нежинский комбинат (проект Гуцериева компания "Славкалий" - ИФ), и после того, как мы введем на Припяти (Петриковский ГОК в Гомельской обл. - ИФ), мы займем практически первое место по добыче калийных удобрений в мире. То есть у нас будет возможность диктовать условия реализации", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В связи с этим "нам очень важно, чтобы мы склеили отношения "Славкалия" с Белорусской калийной компанией (БКК, государственный спецэкспортер хлоркалия - ИФ) и на рынок вы выходили согласованно", - подчеркнул президент.

"Хотелось бы уже сейчас начинать в этом направлении работать, как когда-то мы с вами договаривались. Меня интересует это проект, как он реализуется", - сказал Лукашенко Гуцериеву.

Белорусский президент также поблагодарил российского предпринимателя за его благотворительную деятельность в Беларуси. "Спасибо за храм. Это уникальный случай, когда мусульманин строит православный храм для людей", - сказал Лукашенко. Он также поблагодарил Гуцериева за поддержку спорта, построенную школу, отмечают в пресс-службе.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года Лукашенко и Гуцериев заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского ГОКа на базе Старобинского месторождения калийных солей.

Нежинский ГОК станет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год.

Общая стоимость проекта превышает $2 млрд, в том числе более $370 млн в 2018 году. Строительство комбината начато в 2016 году. ГОК должен быть возведен за четыре года. Реализует проект ИООО "Славкалий" (дочка британской компании GCM Global energy plc), входящее в ПФГ "Сафмар" Гуцериева.

Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры.

В настоящее время единственным производителем хлоркалия в Беларуси является принадлежащий государству "Беларуськалий", который экспортирует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания". В 2018 году в Беларуси произведено почти 12 млн тонн калийных удобрений.

Беларусь в 2018 году увеличила экспорт калийных удобрений на 2,7% по сравнению с показателем 2017 года - до 6,61 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). Физический эквивалент экспорта превысил 11 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт калийных удобрений возрос на 20,3% - до $2,72 млрд. На долю Беларуси приходится около 25% мирового экспорта хлоркалия.