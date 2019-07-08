Космическая компания Ричарда Брэнсона станет публичной

Источник материала: Интерфакс

Ричард Брэнсон готовится вывести компанию Virgin Galactic, которая занимается космическим туризмом, на фондовый рынок, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Social Capital Hedosophia Holdings Corp., cпециализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (SPAC), планирует инвестировать в Virgin Galactic около $800 млн за долю в размере 49%. Условием проведения этих инвестиций является перевод Virgin Galactic в публичную компанию позднее в этом году.

Virgin Galactic рассчитывает, что сделка с Social Capital Hedosophia обеспечит компанию достаточным капиталом для финансирования бизнеса, пока ее космические корабли не начнут осуществлять коммерческие полеты и приносить прибыль.

Сроки начала коммерческих рейсов сдвинулись из-за крушения корабля SpaceShipTwo в 2014 году. В результате аварии погиб один из пилотов, еще один член экипажа корабля получил сильные травмы.

Тем не менее, на данный момент уже около 600 человек купили у Virgin Galactic места для суборбитального полета, в общей сумме заплатив около $80 млн. Компания рассчитывает отправить первых туристов в космос в ближайшие несколько лет.

Главными конкурентами Virgin Galactic являются Blue Origin, которую возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, и Space Exploration Technologies (SpaceX) Илона Маска.