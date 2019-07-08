Опасные консервы. Как распознать ботулизм

Источник материала: Интерфакс

Хозяйки уже начали делать новую партию заготовок на зиму. А это значит, что необходимо срочно заняться ликвидацией всего того, что осталось с прошлогодних консерваций. Помните, что с такими продуктами нужно быть аккуратнее, потому что есть опасность заразиться ботулизмом. Interfax.by рассказывает, что это такое, какие симптомы отравления и что делать, чтобы не заболеть.

Что такое ботулизм

Пищевой ботулизм – это интоксикация, которая обычно происходит в результате употребления зараженных продуктов.

По данным ВОЗ , ботулизм довольно редкое заболевание, однако показатели смертности высокие (5-10% случаев), если не будет быстро поставлен правильный диагноз и незамедлительно предоставлено лечение. Ботулизм не передается от человека к человеку. Его невозможно обнаружить, так как он не изменяет вкус и внешний вид пищи.

C. botulinum - бактерия, которая может развиваться только при отсутствии кислорода. Пищевой ботулизм развивается в случае, когда бактерии C. botulinum растут и вырабатывают токсины в пищевых продуктах до их потребления.

Симптомы ботулизма

Понять, что вы заразились ботулизмом, получится не сразу, первые симптомы обычно проявляются через час-два после того, как съедена зараженная пища. Но так бывает очень редко, обычно болезнь проявляется через 12-24 часов, а иногда и через 3-5 дней.

Одними из первых симптомов ботулизма будут:

Сильная утомляемость;

Слабость;

Головокружение;

Возможны тошнота, рвота и вздутие живота.

Потом вы можете обнаружить, что не можете читать текст, так как затуманено зрение. Появляется сухость во рту и проблемы с глотанием, а также речью.

Прогрессирование болезни выражается:

Слабостью в шее и руках;

Поражением дыхательных мышц и мышцы нижней части тела.

При ботулизме не повышается температура и не происходит потеря сознания.

Профилактика ботулизма

Уберечься от пищевого ботулизма можно, если соблюдать несколько простых правил:

Чистота тары, продуктов, рук, воды;

Тщательная тепловая обработка;

Разделение готовых и сырых продуктов (например, не резать на одной доске сырое мясо и овощи);

Хранение продуктов при безопасной температуре (3–6 °С с отбраковкой банок, у которых вздуваются крышки и мутнеет содержимое);

Консервирование овощей (огурцы, зеленый горошек и др.), не содержащих естественной кислоты, только с ее добавлением;

Заготовка грибов только путем маринования и соления с добавлением уксусной кислоты и без использования герметических крышек.

Будьте особенно осторожны с консервами домашнего приготовления, лучше всего перед употреблением, прокипятить их 10-15 минут. Само собой очень рискованно покупать консервированную продукцию домашнего приготовления на рынках.

Если у вас возникли какие-то сомнения по поводу качества продуктов - лучше и вовсе их не есть.

Лечение ботулизма

Как только вы у себя обнаружили хоть один признак ботулизма, немедленно обращайтесь к врачу. Диагноз обычно ставится на основе истории болезни и клинического осмотра при последующем лабораторном подтверждении, включающем демонстрацию присутствия ботулотоксина в сыворотке, стуле или пищевых продуктах.

После постановки диагноза необходимо как можно скорее ввести антитоксин, что снижает показатели смертности.

В случае тяжелого ботулизма требуется поддерживающая терапия, в частности искусственная вентиляция легких, которая может требоваться в течение нескольких недель и даже месяцев. Антибиотики, как правило, не требуются.

Существует вакцина против ботулизма, но она редко используется, так как ее эффективность не оценена полностью, к тому же были зарегистрированы неблагоприятные реакции.

Иногда ботулизм принимают за инсульт, синдром Гийена-Барре или тяжелую миастению.