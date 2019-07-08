|
Опасные консервы. Как распознать ботулизм
Источник материала: Интерфакс
Хозяйки уже начали делать новую партию заготовок на зиму. А это значит, что необходимо срочно заняться ликвидацией всего того, что осталось с прошлогодних консерваций. Помните, что с такими продуктами нужно быть аккуратнее, потому что есть опасность заразиться ботулизмом. Interfax.by рассказывает, что это такое, какие симптомы отравления и что делать, чтобы не заболеть.
Что такое ботулизм
Пищевой ботулизм – это интоксикация, которая обычно происходит в результате употребления зараженных продуктов.
По данным
C. botulinum - бактерия, которая может развиваться только при отсутствии кислорода. Пищевой ботулизм развивается в случае, когда бактерии C. botulinum растут и вырабатывают токсины в пищевых продуктах до их потребления.
Симптомы ботулизма
Понять, что вы заразились ботулизмом, получится не сразу, первые симптомы обычно проявляются через час-два после того, как съедена зараженная пища. Но так бывает очень редко, обычно болезнь проявляется через 12-24 часов, а иногда и через 3-5 дней.
Одними из первых симптомов ботулизма будут:
Потом вы можете обнаружить, что не можете читать текст, так как затуманено зрение. Появляется сухость во рту и проблемы с глотанием, а также речью.
Прогрессирование болезни выражается:
При ботулизме не повышается температура и не происходит потеря сознания.
Профилактика ботулизма
Уберечься от пищевого ботулизма можно, если соблюдать несколько простых правил:
Будьте особенно осторожны с консервами домашнего приготовления, лучше всего перед употреблением, прокипятить их 10-15 минут. Само собой очень рискованно покупать консервированную продукцию домашнего приготовления на рынках.
Если у вас возникли какие-то сомнения по поводу качества продуктов - лучше и вовсе их не есть.
Лечение ботулизма
Как только вы у себя обнаружили хоть один признак ботулизма, немедленно обращайтесь к врачу. Диагноз обычно ставится на основе истории болезни и клинического осмотра при последующем лабораторном подтверждении, включающем демонстрацию присутствия ботулотоксина в сыворотке, стуле или пищевых продуктах.
После постановки диагноза необходимо как можно скорее ввести антитоксин, что снижает показатели смертности.
В случае тяжелого ботулизма требуется поддерживающая терапия, в частности искусственная вентиляция легких, которая может требоваться в течение нескольких недель и даже месяцев. Антибиотики, как правило, не требуются.
Существует вакцина против ботулизма, но она редко используется, так как ее эффективность не оценена полностью, к тому же были зарегистрированы неблагоприятные реакции.
Иногда ботулизм принимают за инсульт, синдром Гийена-Барре или тяжелую миастению.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяйки уже начали делать новую партию заготовок на зиму. А это значит, что необходимо срочно заняться ликвидацией всего того, что осталось с прошлогодних...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)