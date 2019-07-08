ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опасные консервы. Как распознать ботулизм

09.07.2019 13:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Хозяйки уже начали делать новую партию заготовок на зиму. А это значит, что необходимо срочно заняться ликвидацией всего того, что осталось с прошлогодних консерваций. Помните, что с такими продуктами нужно быть аккуратнее, потому что есть опасность заразиться ботулизмом. Interfax.by рассказывает, что это такое, какие симптомы отравления и что делать, чтобы не заболеть.

Что такое ботулизм

Пищевой ботулизм – это интоксикация, которая обычно происходит в результате употребления зараженных продуктов.

По данным ВОЗ, ботулизм довольно редкое заболевание, однако показатели смертности высокие (5-10% случаев), если не будет быстро поставлен правильный диагноз и незамедлительно предоставлено лечение. Ботулизм не передается от человека к человеку. Его невозможно обнаружить, так как он не изменяет вкус и внешний вид пищи.

C. botulinum - бактерия, которая может развиваться только при отсутствии кислорода. Пищевой ботулизм развивается в случае, когда бактерии C. botulinum растут и вырабатывают токсины в пищевых продуктах до их потребления.

Симптомы ботулизма

Понять, что вы заразились ботулизмом, получится не сразу, первые симптомы обычно проявляются через час-два после того, как съедена зараженная пища.  Но так бывает очень редко, обычно болезнь проявляется через 12-24 часов, а иногда и через 3-5 дней.

Одними из первых симптомов ботулизма будут:

  • Сильная утомляемость;
  • Слабость;
  • Головокружение;
  • Возможны тошнота, рвота и вздутие живота.

Потом вы можете обнаружить, что не можете читать текст, так как затуманено зрение. Появляется сухость во рту и проблемы с глотанием, а также речью.

Прогрессирование болезни выражается:

  • Слабостью в шее и руках;
  • Поражением дыхательных мышц и мышцы нижней части тела.

При ботулизме не повышается температура и не происходит потеря сознания.

Профилактика ботулизма

Уберечься от пищевого ботулизма можно, если соблюдать несколько простых правил:

  • Чистота тары, продуктов, рук, воды;
  • Тщательная тепловая обработка;
  • Разделение готовых и сырых продуктов (например, не резать на одной доске сырое мясо и овощи);
  • Хранение продуктов при безопасной температуре (3–6 °С с отбраковкой банок, у которых вздуваются крышки и мутнеет содержимое);
  • Консервирование овощей (огурцы, зеленый горошек и др.), не содержащих естественной кислоты, только с ее добавлением;
  • Заготовка грибов только путем маринования и соления с добавлением уксусной кислоты и без использования герметических крышек.

Будьте особенно осторожны с консервами домашнего приготовления, лучше всего перед употреблением, прокипятить их 10-15 минут. Само собой очень рискованно покупать консервированную продукцию домашнего приготовления на рынках.

Если у вас возникли какие-то сомнения по поводу качества продуктов - лучше и вовсе их не есть.

Лечение ботулизма

Как только вы у себя обнаружили хоть один признак ботулизма, немедленно обращайтесь к врачу. Диагноз обычно ставится на основе истории болезни и клинического осмотра при последующем лабораторном подтверждении, включающем демонстрацию присутствия ботулотоксина в сыворотке, стуле или пищевых продуктах.

После постановки диагноза необходимо как можно скорее ввести антитоксин, что снижает показатели смертности.

В случае тяжелого ботулизма требуется поддерживающая терапия, в частности искусственная вентиляция легких, которая может требоваться в течение нескольких недель и даже месяцев. Антибиотики, как правило, не требуются.

Существует вакцина против ботулизма, но она редко используется, так как ее эффективность не оценена полностью, к тому же были зарегистрированы неблагоприятные реакции.

Иногда ботулизм принимают за инсульт, синдром Гийена-Барре или тяжелую миастению.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяйки уже начали делать новую партию заготовок на зиму. А это значит, что необходимо срочно заняться ликвидацией всего того, что осталось с прошлогодних...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эрдоган против Гюлена: в Турции выдали ордер на задержание 176 военных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика