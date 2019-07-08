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Молодечненская таможня за полгода проверила паспорта у 12,6 тыс. человек

09.07.2019 15:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Молодечненская таможня за полгода проверила паспорта у 12,6 тыс. человек
АиФ

Сотрудники Молодечненского таможенного поста Минской региональной таможни помимо своих традиционных обязанностей уже 6 месяцев осуществляют функции пограничного контроля в железнодорожном пункте пропуска «Гудогай-2» на станции «Молодечно».

Молодечненская таможня за полгода проверила паспорта у 12,6 тыс. человек Можно ли задекларировать ноутбук или смартфон заранее?

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, в январе – июне 2019 года таможенниками оформлено более 359 тыс. грузовых вагонов (практически 6,5 тыс. железнодорожных составов). Паспортный контроль осуществлен в отношении более 12,6 тыс. физических лиц, следующих через железнодорожный пункт пропуска «Гудогай-2». Паспортный контроль осуществляется в отношении машинистов, их помощников и обслуживающего персонала, сопровождающего поезд.

В соответствии с принципом «одного окна», который применяется на Молодечненском таможенном посту, все документы представляются сотруднику таможни, что позволяет сократить время на проведение контрольных процедур и увеличить пропускную способность пункта пропуска.

 
 
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Сотрудниками Молодечненского таможенного поста за 6 месяцев 2019 года осуществлен паспортный контроль в отношении 12,6 тыс. физических лиц.
 
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