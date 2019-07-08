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О чем Лукашенко говорил с Гуцериевым?

09.07.2019 15:32 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Введение в строй Нежинского горно-обогатительного комбината поставит Беларусь на первое место по добыче калийных удобрений в мире.

Об этом сообщил Александр Лукашенко предпринимателю Михаилу Гуцериеву вовремя встречи 9 июля, передает пресс-служба президента.

Глава государства поинтересовался, как идет строительство предприятия по добыче калийных солей, удобрений. Он спросил, какие перспективы видит Гуцериев по добыче и реализации этой продукции.

Когда Беларусь станет первой в этой отрасти в мире, она сможет диктовать свои условия по реализации.

Александр Лукашенко также поблагодарил Михаила Гуцериева за его благотворительную деятельность в Беларуси.

«Спасибо за храм. Это уникальный случай, когда мусульманин строит православный храм для людей», - сказал глава государства. Он выразил слова благодарности и за поддержку спорта, построенную школу.

Фото ctv.by

 
 
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Введение в строй Нежинского горно-обогатительного комбината поставит Беларусь на первое место по добыче калийных удобрений в мире.
 
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