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Тот самый Дудь едет в Минск

09.07.2019 15:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 августа на аэродроме Боровая в рамках фестиваля «Рок за Бобров» выступят Баста, Little Big, "Мумий Тролль", "Ляпис 98", Монеточка, 25/17, Бакей, "П***фильмы", "Петля пристрастия", "Дай дорогу", Panska Moc и Dlina Volny. А ведущим феста станет тот самый Юрий Дудь.


Практически каждый выпуск шоу «вДудь» набирает больше миллиона просмотров. Гостями его ток-шоу стали многие звезды современной музыки, в том числе и участники фестиваля «Рок за Бобров».

Организаторы фестиваля с гордостью рассказывают о специальном госте. Раскованность и предельная честность Юрия Дудя — это и есть настоящий рок-н-ролл.

— Юрий сломал привычный формат тележурналистики и классического интервью, бесспорный талант и необыкновенная харизма этого журналиста цепляют с первых минут просмотра его шоу, — рассказывает один из организаторов фестиваля Александр Косач, — поэтому для нас было большой честью пригласить Дудя в качестве звездного ведущего нашего фестиваля, мы уверены, что зрители будут в восторге от нашего сюрприза.

Напомним, что Юрий Дудь два года подряд становился человеком года по версии журнала GQ, а также является победителем премии «Редколлегия» за документальный фильм о Сергее Бодрове.

В этом году на сцену выйдут сразу три коллектива, принимавших участие в шоу «вДудь», и, возможно, мы услышим новые вопросы этим артистам прямо со сцены фестиваля «Рок за Бобров»: Little Big, Баста и 25/17.

Когда: 3 августа.

Где: аэродром Боровая.

Сколько: танцпол — 40 рублей (плюс комиссия), vip — 99 рублей (плюс комиссия).

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Теги: Минск
 
 
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Впервые в Беларуси на сцену выйдет один из лучший журналистов современности Юрий Дудь.
 
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