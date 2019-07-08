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Тот самый Дудь едет в Минск
Источник материала: Tut.by
3 августа на аэродроме Боровая в рамках
Практически каждый выпуск шоу «вДудь» набирает больше миллиона просмотров. Гостями его ток-шоу стали многие звезды современной музыки, в том числе и участники фестиваля «Рок за Бобров».
Организаторы фестиваля с гордостью рассказывают о специальном госте. Раскованность и предельная честность Юрия Дудя — это и есть настоящий рок-н-ролл.
— Юрий сломал привычный формат тележурналистики и классического интервью, бесспорный талант и необыкновенная харизма этого журналиста цепляют с первых минут просмотра его шоу, — рассказывает один из организаторов фестиваля Александр Косач, — поэтому для нас было большой честью пригласить Дудя в качестве звездного ведущего нашего фестиваля, мы уверены, что зрители будут в восторге от нашего сюрприза.
Напомним, что Юрий Дудь два года подряд становился человеком года по версии журнала GQ, а также является победителем премии «Редколлегия» за документальный фильм о Сергее Бодрове.
В этом году на сцену выйдут сразу три коллектива, принимавших участие в шоу «вДудь», и, возможно, мы услышим новые вопросы этим артистам прямо со сцены фестиваля «Рок за Бобров»: Little Big, Баста и 25/17.
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Впервые в Беларуси на сцену выйдет один из лучший журналистов современности Юрий Дудь.
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