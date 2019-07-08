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Пока врачи «Скорой» поднимались на 9 этаж – больной умер». Неработающий лифт на Любимова привел к смерти мужчины
Источник материала: СТВ
Полгода в многоэтажке на Любимова не работает ни один лифт. Подробности в программе
Начиналось все, как в сказке: жителям дома пообещали плановую замену подъемников. Но вскоре апгрейд подъезда превратился в настоящую катастрофу.
Больше всех страдают пенсионеры. Пожилые люди с больными ногами и слабым сердцем вынуждены считать бесконечные ступеньки. И многих такой марафон уже довел до больничной койки.
Людмилу Ломако неисправный лифт и вовсе замуровал в собственной квартире. За последние 5 месяцев женщина смогла покинуть родные пенаты всего пару раз.
Дочь женщины обивала пороги инстанций и писала жалобы коммунальщикам. Результат – нулевой! Лифты должны были запустить еще 30 апреля, но воз и ныне там.
Не работающий лифт уже завел в могилу одного из жильцов. Сердце 60-летнего мужчины не выдержало изнурительного подъема в 30-градусную жару на 9-й этаж.
В то время, пока съемочная группа СТВ опрашивала жильцов, к дому подъехала ремонтная бригада. Но, завидев телекамеры, водитель демонстративно разворачивается и уезжает.
Корреспонденты тут же направляются в местный ЖЭС и берут с собой целую армию недовольных.
По словам директора ЖЭСа, вопрос с неработающими лифтами на Любимова лучше адресовать в выше стоящую инстанцию. Ведь именно там проводили тендер на ремонт.
Попытка номер два – направляемся в районное ЖКХ. Только здесь съемочной группе удается пролить свет на ситуацию. По словам сотрудников организации, выбранный подрядчик не справился с работами. А потому ремонт лифтов сорван.
Когда закончатся мучения и кто ответит за беспредел, узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием сюжета.
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Пока врачи «Скорой» поднимались на 9 этаж – больной умер». Неработающий лифт на Любимова привел к смерти мужчины
Полгода в многоэтажке на Любимова не работает ни один лифт. Подробности в программе «Добро пожаловаться». Начиналось все, как в сказке: жителям дома пообещали...
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