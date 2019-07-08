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Обязанности в семье: что делать, если весь быт держится только на вас?

09.07.2019 15:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Распределение домашних обязанностей – та тема, которая возникает в каждой семье. Все слышали, что мужчина должен обеспечивать семью, а женщина следить за уютом, готовить обед. Именно так было несколько веков назад, но времена сильно изменились, женщины тоже начали зарабатывать деньги и строить карьеру. Свободное время у пары есть по выходным, а в рабочие дни никто не хочет заниматься бытом в одиночку. Мы собрали советы, которые помогут распределить домашние обязанности, не доводя ситуацию до конфликта.

Обязанности в семье: что делать, если весь быт держится только на вас?
Фото:  Getty Images / Image Source

1. Обсудите проблему

Поговорите о проблеме в кругу семьи. Расскажите супругу, чем вы любите заниматься, а чем не очень. Может, вы любите гладить белье или протирать пыль, а ваш муж любит готовить. Договоритесь, чтобы каждому досталось то дело, которое не раздражает и хоть немного нравится. Можно составить расписание домашних дел, опираясь на рабочий график.

2. В этом доме так заведено

Если вы выросли в доме, где было много семейных традиций, то вам может быть сложно перенести их в свою собственную семью. Супругу может не понравиться уклад жизни, к которому вы привыкли. Поэтому подумайте над созданием новых правил и традиций, которые будут устраивать и вас, и вашу вторую половинку.

3. Половая дискредитация

Обязанности уже давно не делятся на только мужские и только женские. Не думайте, что если вы женщина, то просто обязаны готовить каждый день. Многие мужчины, кстати, любят готовить, и у них это хорошо получается. А женщина может сама без особого труда, например, вкрутить лампочку.

4. Дети

Ребенок может стать хорошим помощником по хозяйству. Такой опыт пойдет ему только на пользу: во взрослой жизни он уже будет уметь решать бытовые проблемы. Продумайте, какие задания можете поручить детям, чтобы маленький помощник мог с ними справиться и не нанести вреда.

Обязанности в семье: что делать, если весь быт держится только на вас?
Фото:  Getty Images / Mas kot

5. Похвала

Всем приятно, когда их хвалят. Особенно приятно, если это делают близкие люди. Относитесь с уважением к чужому труду, чаще обращайте внимание, что в доме стало чисто или что супруг приготовил вкусный обед. Не забывайте хвалить детей, им важно видеть, что их помощь важна родителю.

Как правильно хвалить ребенка, можно узнать здесь.

6. Командный дух

Если заниматься уборкой всей семьей, то такое занятие сделает вас еще ближе. Во время этого можно обсудить планы на будущее или проблемы, которые волнуют семью.

Выполняйте равноценные задания, чтобы никому не было обидно.

7. Регулирование

Иногда возникают непредвиденные ситуации. Например, вас срочно вызвали на работу, а вы в этот день должны были пропылесосить и помыть окно. Предупредите семью, что вы не сможете это сделать, попросите кого-нибудь заменить вас, а вы поможете ему в другой день.

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Распределение домашних обязанностей – та тема, которая возникает в каждой семье. Все слышали, что мужчина должен обеспечивать семью, а женщина следить за уютом,...
 
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