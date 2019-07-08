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СМИ США: Россия считает, что ее новейший легкий танк лучше, чем американский

09.07.2019 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По мнению российских военных экспертов, новейшая 125-миллиметровая самоходка «Спрут-СДМ1» будет лучше, чем легкие танки США, разрабатываемые по программе «Мобильная защищенная боевая мощь» (Mobile Protected Firepower). Об этом пишет defence-blog, ссылаясь на российское Федеральное агентство новостей.


Фото: wikipedia.org

Сегодня армия США как можно быстрее стремится заполучить новый легкий танк, предназначенный для обеспечения действий пехотных бригадных боевых групп. Машина должна иметь подавляющую огневую мощь и действовать в различных условий.

Согласно отчету, опубликованному Армейской службой новостей, танк, созданный по программе Mobile Protected Firepower, сейчас участвует в конкурсе — два поставщика должны собрать 12 прототипов на сумму 376 миллионов долларов. Затем запланированы испытания.

Российские же инженеры сейчас модернизируют 125-мм противотанковую самоходку «Спрут» для использования в воздушно-десантных войсках.

Новая версия машины оснащается системой многоканального прицеливания «Сосна-У» (как на ОБТ Т-72Б3), пушкой 2А75М с боекомплектом в 40 снарядов (20 осколочно-фугасных+20 бронебойных оперенных подкалиберных), а также шесть противотанковых управляемых ракет. Defence-blog пишет, что, несмотря на то, что «Спрут-СДМ1» упоминается в России как противотанковая самоходка, по сути это легкий танк.

 
Теги: Новости
 
 
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Обе страны нуждаются сегодня в мобильном защищенном танке с мощным вооружением.
 
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