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СМИ США: Россия считает, что ее новейший легкий танк лучше, чем американский
Источник материала: Tut.by
По мнению российских военных экспертов, новейшая 125-миллиметровая самоходка «Спрут-СДМ1» будет лучше, чем легкие танки США, разрабатываемые по программе «Мобильная защищенная боевая мощь» (Mobile Protected Firepower). Об этом
Сегодня армия США как можно быстрее
Согласно отчету, опубликованному Армейской службой новостей, танк, созданный по программе Mobile Protected Firepower, сейчас участвует в конкурсе — два поставщика должны собрать 12 прототипов на сумму 376 миллионов долларов. Затем запланированы испытания.
Российские же инженеры сейчас модернизируют 125-мм противотанковую самоходку «Спрут» для использования в воздушно-десантных войсках.
Новая версия машины оснащается системой многоканального прицеливания «Сосна-У» (как на ОБТ Т-72Б3), пушкой 2А75М с боекомплектом в 40 снарядов (20 осколочно-фугасных+20 бронебойных оперенных подкалиберных), а также шесть противотанковых управляемых ракет. Defence-blog пишет, что, несмотря на то, что «Спрут-СДМ1» упоминается в России как противотанковая самоходка, по сути это легкий танк.
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Обе страны нуждаются сегодня в мобильном защищенном танке с мощным вооружением.
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