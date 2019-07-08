Белорусский дальнобойщик утонул в Германии

Тело мужчины нашли утром 8 июля в озере.





Германские СМИ сообщали, что дальнобойщика разыскивали в этой местности с 6 июля. Вечером в этот день он припарковал машину и пошел с коллегами на пляж, после чего пропал.





Утром 7 июля на берегу были обнаружены его вещи