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Белорусский дальнобойщик утонул в Германии
Источник материала: Партизан
Гражданин Беларуси, который работал водителем большегрузного автомобиля в иностранной компании, утонул в германском городе Бенсхайм.
Тело мужчины нашли утром 8 июля в озере.
Германские СМИ сообщали, что дальнобойщика разыскивали в этой местности с 6 июля. Вечером в этот день он припарковал машину и пошел с коллегами на пляж, после чего пропал.
Утром 7 июля на берегу были обнаружены его вещи
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Гражданин Беларуси, который работал водителем большегрузного автомобиля в иностранной компании, утонул в германском городе Бенсхайм.
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