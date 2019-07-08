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"Коровий ад". В хозяйстве под Жлобином от голода массово мрут коровы - Госконтролю и Качановой плевать!
Источник материала: Партизан
"Голодные коровы "обосранными" не станут", - видимо, решили работники ОАО "Мормаль" из деревни Доброгоща Жлобинского райна Гомельской области и... просто перестали их кормить. А сами - ушли в запой.
"Пьяные каждый день работники ОАО не кормят коров, даже трупы не убирают, - сообщил житель деревни Доброгоща. - А вода потому, что поилку на несколько дней забыли выключить. Корма с фермы они просто крадут и продают, за эти деньги и пьют. А коровы массово мрут от голода. Неоднократно приезжала милиция - с тем самым "контролем сельхозпредприятий". И нарушений "не нашла".
Как сообщает Телеграм-каналу Nexta, сельчане пытались пожаловаться на "коровий ад" в Администрацию Лукашенко (глава Администрации - Наталья Качанова - прим. БП). Но там ответили: "Рассмотрим только если укажете свои ФИО, адрес и телефон". А людям в деревне ещё жить. Страшно...
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"Коровий ад". В хозяйстве под Жлобином от голода массово мрут коровы - Госконтролю и Качановой плевать!
"Голодные коровы "обосранными" не станут", - видимо, решили работники ОАО "Мормаль" из деревни Доброгоща Жлобинского райна Гомельской области и... просто перестали их...
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