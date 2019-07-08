"Коровий ад". В хозяйстве под Жлобином от голода массово мрут коровы - Госконтролю и Качановой плевать!

"Пьяные каждый день работники ОАО не кормят коров, даже трупы не убирают, - сообщил житель деревни Доброгоща. - А вода потому, что поилку на несколько дней забыли выключить. Корма с фермы они просто крадут и продают, за эти деньги и пьют. А коровы массово мрут от голода. Неоднократно приезжала милиция - с тем самым "контролем сельхозпредприятий". И нарушений "не нашла".











Как сообщает Телеграм-каналу Nexta, сельчане пытались пожаловаться на "коровий ад" в Администрацию Лукашенко (глава Администрации - Наталья Качанова - прим. БП). Но там ответили: "Рассмотрим только если укажете свои ФИО, адрес и телефон". А людям в деревне ещё жить. Страшно...

















