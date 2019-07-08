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Виталий Портников: С Россией не удастся договориться ни о чем

09.07.2019 14:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кремлевская реакция на новый всплеск антироссийских настроений в Грузии демонстрирует, как изменилась политика Владимира Путина на постсоветском пространстве.



Еще недавно Кремль старался поддерживать устойчивость режимов, которые сохраняли с ним хотя бы относительно нормальные отношения и "наказывал" тех, кто выбирал путь сопротивления российской агрессии.

Правительство «Грузинской мечты» и ее лидера, олигарха Бидзины Иванишвили – именно такое, декларирующее конструктивный подход руководство. Восстановление экономических связей, поддержка туризма из России, нежелание допускать эскалацию из-за оккупированных территорий… 

В конце концов, сама сессия Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой российский депутат Сергей Гаврилов уселся в кресло спикера грузинского парламента – тоже результат этой политики.

Протесты против Гаврилова организуют оппозиционные партии. Не власть. Представители власти осуждают факт появления Гаврилова в кресле спикера, но стараются утихомирить страсти и даже разогнать акцию протеста. Москва в ответ на действия грузинской оппозиции отменяет авиационное сообщение с Грузией, что становится серьезным ударом по туризму в этой стране.

Журналист оппозиционного канала оскорбляет Путина. Канал "Рустави-2" постоянно критикует не только Кремль, но и грузинскую власть. Представители этой власти – впрочем, как и представители оппозиции, как и представители самого телеканала – осуждают журналиста. Его осуждает даже Михаил Саакашвили, которого в Москве привычно обвиняют во всех смертных грехах. 

Российские СМИ называют реакцию бывшего грузинского президента "необычной". Но, тем не менее, обсуждают возможность запрета импорта грузинских вин и минеральных вод. Повторюсь, не в ответ на недружественные действия правительства Грузии. А в ответ на поведение оппозиционного журналиста на оппозиционном канале.

И это главный урок, который должна была бы вынести команда Владимира Зеленского из ситуации в Грузии. Москва больше не воспитывает правительства. Она воспитывает народы.

Можно проявлять чудеса конструктивности, выступать за возобновление переговоров, отказ от блокады Донбасса и даже за особый статус оккупированных территорий. Можно разговаривать на русском языке и даже возобновить подачу воды в оккупированный Крым.

Это все больше не имеет для Москвы никакого значения. Любая антироссийская демонстрация в центре Киева или Львова, любая «неправильная» телевизионная программа на любом телевизионном канале может привести к отключению газа, возобновлению обстрелов, захвату кораблей. Одним словом, к любому наказанию.

Кремль ставит правительствам, которые хотели бы найти с ним общий язык, простую и ясную задачу – успокоить "смутьянов" в собственных странах. Сделать так, чтобы в Украине или Грузии не было людей, которые осмелились бы выходить на демонстрации против российского руководства или говорить в эфире то, что может не понравится депутатам Государственной Думы. 


Не только правительства, но и народы бывших советских республик должны знать свое место. Причитающееся место, по словам российского "сенатора" Алексея Пушкова. Пушков откровенно насмехался над Украиной, когда Россия возвращалась в ПАСЕ, а теперь поддерживает запрет на грузинские продукты. Это его представление о месте и есть.

И это то, что Зеленский должен понять еще до начала диалога с Путиным в любом формате. С Россией не удастся договориться ни о чем. И потому, что Путин не хочет договариваться. И потому, что в Украине слишком много патриотов, которые не согласятся с капитуляцией. 

А наказывать за их "неправильное поведение" Кремль будет всех – и самих патриотов, и Зеленского с его командой, и местных коллаборационистов. Может, в этом и состоит теперь наше национальное единство – в том, что все мы, как и грузины сегодня, станем объектом российского "наказания"?
 
 
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Кремлевская реакция на новый всплеск антироссийских настроений в Грузии демонстрирует, как изменилась политика Владимира Путина на постсоветском пространстве.
 
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