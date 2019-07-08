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Беларусь заместит российский кредит китайским

09.07.2019 15:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь заместит российский кредит китайским

Министерство финансов заместит российский кредит в 600 млн долларов китайским на 3,5 млрд юаней. Об этом сообщил сегодня замминистра финансов Андрей Белковец.

Российский кредит был согласован в прошлом году. По договоренности между двумя странами Беларусь могла его запросить в 2019-м. В феврале это было сделано, однако определенности по выделению средств до сих пор нет. Поэтому в качестве альтернативы было принято решение работать с китайским источником, пишет reform.by.

«Сегодня вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но в качестве альтернативы нашли вариант с китайскими кредиторами, сегодня завершаем переговоры и заместим кредит РФ кредитом со стороны наших китайских партнеров», — приводит БелТА слова Андрея Белковца.

В течение этого года наша страна должна выплатить по внешнему долгу 3,2 млрд долларов, их которых 1,1 млрд составит обслуживание долга, а 2,1 млрд — погашение. По словам Андрея Белковца, расходы на обслуживание могут быть покрыты за счет валютных доходов бюджета. Оставшуюся часть придется рефинансировать. Ранее сообщалось, что Минфин и Нацбанк увеличили объемы заимствования на внутреннем рынке.



 
 
 
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Министерство финансов заместит российский кредит в 600 млн долларов китайским на 3,5 млрд юаней. Об этом сообщил сегодня замминистра финансов Андрей Белковец.
 
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