На руководителя минской фирмы завели уголовное дело за мошенничество при капремонтах

Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля завел три уголовных дела за мошенничество на руководителя фирмы, которая занималась капремонтом домов в Минске за бюджетные деньги. По данным КГК , при производстве работ эта структура намеренно не соблюдала технологию и применяла более дешевые материалы, нежели было указано в документах.

Минская коммерческая структура на основании договоров, заключенных с управлением ЖКХ одного из районов столицы, выполняла в 2017—2019 годах строительно-монтажные работы по капремонту жилых домов, в том числе по замене кровли на крышах зданий.

Установлено, что работники строительной фирмы по указанию директора не соблюдали технологию: вместо двух новых слоев кровельного материала укладывали только один новый поверх старого слоя кровли. Кроме того, использовались дешевые материалы, не предусмотренные сметной документацией. При этом в акты выполненных работ включались материалы согласно установленным нормативам и технологии производства, которые заказчик (управление ЖКХ) оплачивал из денег, выделенных по Госпрограмме «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016−2020 годы.

КГК отмечает, что нарушение технологического процесса приводит к сокращению срока службы кровли. И значит, в дальнейшем возникла бы необходимость проведения очередного ремонта и дополнительных затрат из бюджета на эти цели.

— По факту мошеннических действий, выразившихся в хищении бюджетных средств в крупном размере, в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество). По предварительной оценке, сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Проводятся следственные действия, — сообщают в Комитете госконтроля.