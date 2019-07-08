ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Палаточный лагерь создали в санатории "Світанак"

09.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>   Возможность отдохнуть на природе предоставили для ребят в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Світанак». Теперь в летний период там работает палаточный лагерь.

  Его готовили долго и подходили к этому с большой ответственностью. Вокруг санатория обработано от клещей восемь гектаров леса. На подготовленную территорию подвели воду и электричество. Все это, конечно, не в палатках находится. Рядом обустроили специальное помещение, где хранятся личные вещи ребят, есть розетки, холодильник, стеллажи и сушильный шкаф на случай непогоды. Вечером ребята могут подвесить фонарик в палатке, чтобы было светлее, когда готовятся спать. По правилам техники безопасности проводить электричество в палатки запрещено. Установили два биотуалета. Есть рукомойники и ножники. Питаются дети в столовой в корпусе, душевые - в новом спортзале.




  Сами палатки тоже выбирали долго, чтобы они были прочными и устойчивыми к погодным условиям. «Лесные» домики установлены на сделанных из досок возвышениях, а внутри еще и постелен линолеум. Палатки довольно большие, в каждой по девять человек и спят дети на кроватях. Сейчас в лагере работает уже третья смена. Что касается похолодания ночами, то такая проблема появилась только в последнюю неделю. В таких случаях ребятам выдаются дополнительные одеяла, и не одно в случае надобности. Здесь же, на территории, вместе с ними живут руководитель лагеря с помощниками-кураторами. 

  Для ребят также оборудовали место для костра, рядом сделали из бревен скамейки. По вечерам возле огня своя программа - поют походные песни и жарят на костре сосиски.




  Кроме того, организаторы разработали несколько программ для проведения активного отдыха участников палаточного лагеря. Это скалодром, катание на байдарках, купание в озере Погост, пешие и велопрогулки вне территории санатория, ориентирование на местности, вязание узлов, разжигание костра, установка палаток. В спорткомплексе проводят спортивные игры и состязания. Сами дети отмечают, что скучать не приходится. Каждый день происходит что-то интересное. Также учитываются желания самих школьников. Если ребята все дружно хотят кататься на байдарках и этому не препятствуют погодные условия, то, конечно, никто не станет принуждать их заниматься в спортзале. Таким образом ведется работа по усовершенствованию программы палаточного лагеря.




  К слову, она рассчитана на семь смен, каждая по девять дней. В одной смене тридцать человек. Подбором детей занимается управление по образованию горисполкома. Это не один определенный класс, а дети разных возрастов и с разных школ и гимназий Пинска. Единственное указание, которое санаторий дает управлению образования - это соответствие мальчиков и девочек, ведь в лагере три девятиместные палатки и детей в них необходимо размещать в соответствие с этими условиями.

  На данный момент полная стоимость путевки составляет 145 белорусских рублей, 84 рубля из которых - дотация государства. В итоге родителям одна путевка обходится в 61 рубль.

  Ирина ДЕНИСОВИЧ
  Фото автора

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Возможность отдохнуть на природе предоставили для ребят в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Світанак». Теперь в летний период там работает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: Нам очень важно, чтобы мы «склеили» отношения Белорусской калийной компании и «Славкалия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика