Источник материала: Пинский Вестник

Возможность отдохнуть на природе предоставили для ребят в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Світанак». Теперь в летний период там работает палаточный лагерь.



Его готовили долго и подходили к этому с большой ответственностью. Вокруг санатория обработано от клещей восемь гектаров леса. На подготовленную территорию подвели воду и электричество. Все это, конечно, не в палатках находится. Рядом обустроили специальное помещение, где хранятся личные вещи ребят, есть розетки, холодильник, стеллажи и сушильный шкаф на случай непогоды. Вечером ребята могут подвесить фонарик в палатке, чтобы было светлее, когда готовятся спать. По правилам техники безопасности проводить электричество в палатки запрещено. Установили два биотуалета. Есть рукомойники и ножники. Питаются дети в столовой в корпусе, душевые - в новом спортзале.







Сами палатки тоже выбирали долго, чтобы они были прочными и устойчивыми к погодным условиям. «Лесные» домики установлены на сделанных из досок возвышениях, а внутри еще и постелен линолеум. Палатки довольно большие, в каждой по девять человек и спят дети на кроватях. Сейчас в лагере работает уже третья смена. Что касается похолодания ночами, то такая проблема появилась только в последнюю неделю. В таких случаях ребятам выдаются дополнительные одеяла, и не одно в случае надобности. Здесь же, на территории, вместе с ними живут руководитель лагеря с помощниками-кураторами.



Для ребят также оборудовали место для костра, рядом сделали из бревен скамейки. По вечерам возле огня своя программа - поют походные песни и жарят на костре сосиски.







Кроме того, организаторы разработали несколько программ для проведения активного отдыха участников палаточного лагеря. Это скалодром, катание на байдарках, купание в озере Погост, пешие и велопрогулки вне территории санатория, ориентирование на местности, вязание узлов, разжигание костра, установка палаток. В спорткомплексе проводят спортивные игры и состязания. Сами дети отмечают, что скучать не приходится. Каждый день происходит что-то интересное. Также учитываются желания самих школьников. Если ребята все дружно хотят кататься на байдарках и этому не препятствуют погодные условия, то, конечно, никто не станет принуждать их заниматься в спортзале. Таким образом ведется работа по усовершенствованию программы палаточного лагеря.







К слову, она рассчитана на семь смен, каждая по девять дней. В одной смене тридцать человек. Подбором детей занимается управление по образованию горисполкома. Это не один определенный класс, а дети разных возрастов и с разных школ и гимназий Пинска. Единственное указание, которое санаторий дает управлению образования - это соответствие мальчиков и девочек, ведь в лагере три девятиместные палатки и детей в них необходимо размещать в соответствие с этими условиями.



На данный момент полная стоимость путевки составляет 145 белорусских рублей, 84 рубля из которых - дотация государства. В итоге родителям одна путевка обходится в 61 рубль.



Ирина ДЕНИСОВИЧ

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