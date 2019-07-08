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В Новогурдке открыли памятник бежавшим из гетто. Среди них была семья Трампа

09.07.2019 15:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Новогрудке открыли Мемориальную стену. Это памятник, посвященный сбежавшим во время войны из гетто евреям, сообщает TUT.by.

Большую часть строительства мемориала оплатил отец зятя президента США Дональда Трампа. На открытие прибыли больше 150 человек, в том числе министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб.

О ком эта стена

Проект памятника разрабатывал скульптор Георгий Заборский. На стене разместили 250 табличек с именами евреев, которым удалось сбежать: до войны в Новогрудке их жило около семи тысяч. Выжили 119 человек, а о том, что случилось с остальными, до сих пор неизвестно. Тех, кто в живых не остался, символизируют кирпичи, застрявшие в стене. Рядом восстановили подземный ход – во время войны заключенные три месяца копали его руками и ложками.


Евреи бежали за помощью в партизанский отряд братьев Бельских – один из них, Арон, также посетил Мемориальную стену. Помимо прочих, день открытия в Новогрудок приехали потомки выживших, чтобы рассказать истории своих родственников. Среди бежавших был и дедушка зятя президента Америки Трампа: он спасал своих детей.

По истории отряда Бельских в Голливуде сняли фильм «Вызов». Он вышел в прокат в 2008 году и собрал более 50 миллионов долларов кассовых сборов. Главные роли сыграли Дэниэл Крэйг и Джордж МакКей. Вспоминая об отряде, Арон говорит: «Было страшно. И все же история отряда Бельских и побег из Новогрудского гетто – это гимн жизни, какой бы трагической ни была ситуация».

Фото: Фото: Катерина Гордеева, TUT.by.

 
 
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В Новогрудке открыли Мемориальную стену. Это памятник, посвященный сбежавшим во время войны из гетто евреям, сообщает TUT.by. Большую часть строительства мемориала...
 
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