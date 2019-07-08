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Информационные технологии в обеспечении II Европейских игр 2019 года. Роль белорусских разработчиков в технологическом обеспечении Игр

09.07.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Информационные технологии в обеспечении II Европейских игр 2019 года. Роль белорусских разработчиков в технологическом обеспечении Игр

II Европейские игры – крупнейший в истории Беларуси мультиспортивный форум, подготовка к которому велась в более, чем 20 функциональных направлениях: от транспортного до медицинского обеспечения, от волонтерской до антидопинговой программы и многим другим. Ключевой особенностью проведения Игр стало максимально возможное привлечение игроков белорусского рынка к реализации проектов, необходимых для успешной организации форума. В частности, компанией-разработчиком программно-технического блока в обеспечении II Европейских игр 2019 года стала компания-резидент Парка высоких технологий, Synesis Sport* (ООО «Синезис спорт»).

10 июля 2019 года в 12:30 в Национальном пресс-центре Республики Беларусь (ул.Октябрьская, 5) состоится пресс-конференция на тему «Информационные технологии в обеспечении II Европейских игр 2019 года. Роль белорусских разработчиков в технологическом обеспечении Игр».

В качестве спикеров выступят:

— Сергей Евец, начальник управления информационных технологий фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»,

— Ваге Закарян, тимлид (Team Lead) системы управления массовыми мероприятиями LOOM.

* Группа компаний «Синезис» основана в 2007 году и является резидентом Парка Высоких технологий Беларуси и Фонда «Сколково» России. Офисы расположены в Беларуси, России, Канаде, Ирландии и на Кипре. Компании принадлежит 12 патентов и 20 программ в области AI, Cloud и Big Data. ООО «Синезис спорт» входит в группу компаний.

Компания создает интеллектуальные системы видеонаблюдения, игры и мессенджеры. Разработывает платформы на основе технологий AI, биометрических технологий, Big Data и Cloud. Ежедневно продуктами компании пользуются более 100 миллионов человек по всему миру.

Центр разработки «Синезис» создает технологии для крупных международных корпораций, в т.ч. проектировал систему документооборота «Alfresco», которой пользуются 11 миллионов человек – в том числе в Министерстве обороны США, NASA и CISCO. Сотрудники работали над созданием Viber, доступного на 30 языках на всех мобильных платформах, совместно с компанией Playtika разработали самую популярную слот-игру в мире Slotomania.

«Синезис» создал платформу безопасного города KIPOD. Система распознает лица и номерные знаки, различает объекты и мгновенно оповещает об опасных ситуациях. KIPOD работает в Московском и Минском метро, Генштабе Вооруженных сил России, его используют Министерство обороны, Государственный таможенный комитет и МВД Беларуси и Азербайджана. Искусственный интеллект и алгоритмы KIPOD используют в торговых сетях, нефтебазах и угольных карьерах.

Активно поддерживает и помогает молодым компаниям, предоставляет экспертизу и готовые технологии. В портфеле такие стартапы как народный мессенджер Gem4me, социальное казино Gambino, маркетплейс для тенниса Fitstarter.

Обращаем Ваше внимание, что в целях эффективного взаимодействия со СМИ, мы просим Вас заранее подтвердить Ваше участие в пресс-конференции ответным письмом на адрес press@minsk2019.by либо по телефону: +375 29 6175423 (Евгения Никитина).

 
 
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