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На оживленной улице Орши появились две остановки с "пятью шагами спасения" от МЧС
Источник материала: Интерфакс
Две остановки общественного транспорта с "пятью шагами спасения" от МЧС появились на одной из самых оживленных улиц Орши.
"В центре Орши, на одной из самых оживленных улиц, появились сразу две остановки общественного транспорта, оформленные в тематическом стиле МЧС. Теперь жители города и района, пользуясь общественным транспортом, смогут вспомнить пять шагов спасения", - сообщили в Витебском областном управлении МЧС Беларуси.
"Также эти остановки вызывают интерес у прохожих и водителей, напоминая в легкой и доступной форме о важности соблюдения правил пожарной безопасности и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - отметили в ОУМЧС.
Там подчеркнули, что в Оршанском районе уделяется огромное внимание безопасности граждан. "Спасатели продолжают искать новые формы работы по доведению до населения требований норм и правил безопасности жизнедеятельности", - рассказали в управлении.
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Две остановки общественного транспорта с "пятью шагами спасения" от МЧС появились на одной из самых оживленных улиц Орши. "В центре Орши, на одной из самых...
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