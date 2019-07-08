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Россельхознадзор 12 июля проведет переговоры о прослеживаемости поставок белорусских яблок и груш

09.07.2019 15:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Представители Россельхознадзора и Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси 12 июля проведут переговоры, связанные с поставками в РФ белорусских яблок и груш, которые сейчас под запретом.

"В ходе встречи планируется рассмотреть систему фитосанитарной сертификации белорусских яблок и груш, а также обеспечение прослеживаемости указанной продукции при поставках из Беларуси в Россию", - сообщил Россельхознадзор.

В переговорах с российской стороны примет участие руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз яблок и груш из Беларуси, поскольку не исключает, что под видом белорусской в РФ может поставляться продукция из санкционных стран. Возможны также ограничения на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов, предупреждала служба. Кроме того, Россельхознадзор обращался в ФСБ и Минтранс с просьбой разобраться в "серых" схемах поставок в РФ продукции растениеводства из Беларуси.

 
 
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Представители Россельхознадзора и Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси 12 июля проведут переговоры,...
 
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