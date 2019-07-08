Fitch прогнозирует слабый экономический рост Беларуси в долгосрочной перспективе

Источник материала: Интерфакс

Рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует слабый экономический рост Беларуси в долгосрочной перспективе, на уровне ниже сопоставимых стран, заявил старший директор аналитической группы по суверенным рейтингам Fitch Эрик Ариспе.

"В долгосрочной перспективе мы прогнозируем, что рост экономики Беларуси будет слабее, чем у сопоставимых стран", - сказал Ариспе, выступая в Минске во вторник на ежегодной страновой конференции Fitch.

Констатируя тесную связь белорусской экономики с экономикой России, эксперт заявил, что динамику ВВП Беларуси будет сдерживать и невысокий экономический рост в РФ. "Мы скептически относимся к прогнозу (властей РФ – ИФ) по росту экономики России. Мы не видим в перспективе возможности роста российской экономики на уровне более 2% в год", - сказал Ариспе.

По его оценке, такой же рост является потенциально возможным и для экономики Беларуси. "В этом году рост экономики Беларуси замедлится до 2%, в пределах этого уровня рост сохранится и в последующие годы", - отметил эксперт.

Он также констатировал, что "тесная связь белорусской экономики с Россией несет для Беларуси определенные риски".

В частности, Ариспе напомнил об издержках белорусской экономики в связи с реализацией в РФ налогового маневра. "Издержки от налогового маневра в РФ для Беларуси составят около $10,6 млрд. Сейчас идут переговоры о возможной компенсации части этих расходов со стороны России. Но если переговоры будут неудачными для Минска, то экономике Беларуси придется адаптироваться и принять долгосрочные меры в части цен на энергоносители", - отметил аналитик.

Глава представительства МВФ в Беларуси Надим Илахи, выступая на конференции, также подчеркнул, что "снижение субсидий на поставки нефти из России является для Беларуси самым большим риском".

По его оценке, издержки белорусской экономики из-за налогового маневра в РФ могут достигнуть 5% ВВП в 2024 году. "Мы полагаем, что это будет существенное снижение доходов для экономики, корректировки должны быть сделаны", - подчеркнул Илахи.