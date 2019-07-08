Ярмарка инновационных разработок для сельского хозяйства пройдет 10 июля в Орше

Источник материала: Интерфакс

Ярмарка "Инновационные разработки для сельского хозяйства" состоится 10 июля в Орше.

"Программа ярмарки включает проведение презентации инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации, перед представителями потенциальных заказчиков и потребителей, проведение деловых переговоров, заключение договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества", - сообщили в Оршанском райисполкоме.

Там уточнили, что ярмарка состоится непосредственно в здании исполкома (ул. Островского, 2), начало работы форума – 11:00.