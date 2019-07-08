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С 15 лет в морской пехоте. История Героя Советского Союза Катюши Деминой

09.07.2019 16:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 15 лет в морской пехоте. История Героя Советского Союза Катюши Деминой
С годами Екатерина Илларионовна сохранила лучистые глаза и улыбку Катюши. © / АиФ-Россия

В Москве скончалась герой Советского Союза Екатерина Дёмина (Михайлова) — единственная женщина, воевавшая на фронтах Великой Отечественной в разведке морской пехоты.

Её, прошедшую все 1418 дней войны, с июня 1941 г. по май 1945 г., похоронили с воинскими почестями 27 июня. При этом в СМИ ни одного «залпа» в память о герое не раздалось. В рейтинговых ТВ-программах привычно обсуждали «грязное бельё» — ...дцатая серия про внебрачных детей звёзд сменила сагу о приключениях кота Бари Алибасова и отравлении самого Алибасова.

Что на этом фоне уход 93-летнего ветерана, последней женщины, получившей звезду героя за сражения в Великой Отечественной? Катюши, перед которой морпехи вставали на колени. Та, которая пошла на фронт в 15 лет, потому что ей «было стыдно не воевать».

«Женщины несли с собой трупы детей»

«АиФ» не мог не проститься с Екатериной Илларионовной. Мы были одним из тех изданий, кому она давала интервью, кому доверяла. Маленького роста, с голубыми лучистыми глазами... В ней, несмотря на возраст, по-прежнему легко было разглядеть ту Катю, что в 1943 г. совсем ещё девчонкой была зачислена в батальон морской пехоты. Бойцы дали ей прозвище Шмакодявка. Это к концу войны девушка выросла на 11 см, а тогда её рост был чуть больше 1 м 40 см. Размер ноги — 34-й. А ей дали обувь 41-го размера — самый маленький, что удалось разыскать. «Я надевала по пять портянок, чтобы сапоги с меня не сваливались».

Войну Катя Михайлова (девичья фамилия Дёминой. — Ред.) встретила в поезде. 15-летняя школьница ехала из Ленинграда на каникулы к брату, военному лётчику, в Брест. После Смоленска состав попал под обстрел немецкой авиации. «У меня до сих пор перед глазами страшная картина: по трупу матери ползает грудной ребёнок. Нашёл грудь и стал сосать, — вспоминала она. — Оставшиеся в живых пассажиры отправились пешком в Смоленск. Многие женщины несли с собой трупы детей. Июнь, жара, запах чудовищный...»

С 15 лет в морской пехоте. История Героя Советского Союза Катюши Деминой
1943 год. Михайлова (Дёмина) Екатерина Илларионовна - санинструктор 369-го отдельного батальона морской пехоты и старший санинструктор сводной роты Берегового отряда сопровождения Дунайской военной флотилии; единственная женщина, служившая в разведке морской пехоты. Герой Советского Союза /указ 05.05. 1990 г./ Фото: РИА Новости

Катя сразу же решила идти добровольцем на фронт. И услышала в ответ категоричное: «Детей не берём!» В следующий раз она действовала хитрее и прибавила к своим 15 два года. Но решающую роль сыграло другое — Катя умела оказывать помощь раненым. Она, школьница, на «отлично» закончила вечерние курсы РОКК (Российского общества Красного Креста). Записалась туда после того, как её отказались взять в аэроклуб. Катя мечтала быть лётчицей, но ей посоветовали приходить, когда подрастёт. Тогда-то на глаза и попалось объявление о курсах РОКК. К тому же и мама, и бабушка Кати были врачами. Могла ли она предположить, что не пройдёт и года, как полученные знания пригодятся на деле.

Катю взяли помощницей санинструктора в роту, отправлявшуюся на передовую. Осенью на дальних подступах к Москве, под Гжатском, её ранило в ногу сразу в трёх местах. Вместе с госпиталем девушка отправилась в Баку. Первое время после операции нога не сгибалась в колене: «Я всё переживала: как же хромая воевать буду?»

После выписки, с января 1942 г., Катя служила на военно-санитарном судне «Красная Москва», на нём из Сталинграда вывозили раненых. После завершения Сталинградской битвы Михайлову по её просьбе зачислили санинструктором в 369-й отдельный батальон морской пехоты, формировавшийся из добровольцев.

С 15 лет в морской пехоте. История Героя Советского Союза Катюши Деминой 112 «катюш». Кто был прототипом героини самой популярной советской песни?

«В глазах темнело от боли»

Перед отправлением на фронт батальон совершил 50-километровый марш-бросок. К концу похода у Кати страшно распухла раненая нога. А тут ещё заиграл духовой оркестр, посланный из города навстречу морякам. «Ко мне подошёл лейтенант и сказал: „Ты у нас одна девушка, давай потанцуем“. Когда танцевала, у меня в глазах темно было от боли. Но нельзя было и виду показать. Ведь сама напросилась в батальон», — вспоминала Екатерина Илларионовна.

Боевое крещение батальон Кати получил, освобождая Темрюк. Потом была Керчь. Моряки десантировались на берег ночью, отвоевав небольшой плацдарм. Десятки раненых, и нет питьевой воды. Единственный колодец находился на нейтральной территории. Немцы уже успели узнать, что среди морпехов есть девушка, даже знали её имя. В часы затишья они кричали из окопов: «Рус Иван! Покажи Катюша!» В такие моменты главстаршина Михайлова брала ведро и шла к колодцу. «Убьют!» — кричали ей наши. Но немцы не стреляли, а играли на губной гармошке.

С 15 лет в морской пехоте. История Героя Советского Союза Катюши Деминой
Екатерина Илларионовна Демина (во время войны Михайлова) - бывшая санинструктор 369-го отдельного батальона морской пехоты, санинструктор сводной роты Берегового отряда сопровождения Дунайской военной флотилии, Отличник Военно-Морского Флота, врач заводской поликлиники. 1964 год. Фото: РИА Новости/ Г.Щербаков

Вместе с батальоном она освобождала Керчь, Одессу, Белгород-Днестровский, Измаил, крепость Илок, Будапешт, Комарно, Белград, Братиславу, Вену. Дважды Екатерину Илларионовну представляли к званию Героя Советского Союза. Первый раз — за освобождение Белгорода-Днестровского. Бой начался 22 августа 1944 г. Моряки высадились ночью на шлюпках. Берег был крутой — несколько метров в высоту. Чтобы взобраться на него, солдатам приходилось вставать друг другу на плечи, а немцы сверху забрасывали гранатами. Катя оттаскивала раненых в ближайшую лощину, успевая отстреливаться, и даже подавила огонь станкового пулемёта противника. Когда кончились патроны, девушка стала ловить немецкие гранаты с длинными ручками и швырять их обратно. «Сестрёнка, уходи, а нас подорви», — просили раненые. — «Если умрём, то все вместе». Катюша отвоевала своих ребят, а на подступах к лощине после боя насчитали больше пятидесяти трупов гитлеровцев. Но тогда звание героя ей получить не удалось — кто-то что-то напутал в горячке боёв, и ей вручили орден Красного Знамени.

Через несколько месяцев Катю вновь представили к звезде героя — за бой под Илоком. Однако из-за военной неразберихи эту награду пришлось ждать чуть ли не полвека. Звезду Героя ей вручили лишь в 1990 г.

С 15 лет в морской пехоте. История Героя Советского Союза Катюши Деминой
Екатерина Илларионовна Демина, сестра милосердия боевого корабля, участница Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., награжденная медалью Красного Креста «Флоренс Найтингейл» за отвагу и милосердие. Интервью на телевидении. Телемост Москва-Будапешт. 198 Фото: РИА Новости/ Юрий Простяков

«Бабушка, вы свое отвоевали»

Победу Катя встретила в Вене. В ту ночь их разместили в жилом помещении. Для Кати это было редкостью. Гораздо привычнее было спать под открытым небом, завернувшись в плащ-палатку. На ногах — сапоги, чтобы, вскакивая по тревоге, быть готовой к бою. Автомат даже ночью был на груди. Тут же, под рукой, сумка санинструктора. «Было часов 5 утра. Услышала автоматные очереди. Выглянула — а мои моряки целуются с австриячками и кричат: «Победа!» Потом собрались вокруг меня: «Тебе уже 19. Может, за кого-то из нас замуж выйдешь?» А я ответила: «Ребята, вы же мои братья, а родственный брак запрещён», — рассказывала ветеран.

Демобилизовавшись, Катя окончила мединститут и всю жизнь проработала врачом. А когда началась война в Афганистане, вновь пришла в военкомат. Но там сказали: «Бабушка, вы своё отвоевали!» Ей к тому времени было за 50.

А в 2008 г. ветеран пережила сильное моральное потрясение — у неё украли боевые награды. Две мошенницы, воспользовавшись доверчивостью Екатерины Илларионовны, под видом соцработников проникли к ней в квартиру. Задержать их не удалось. В 2010 г. ей вручили дубликаты орденов и медалей.

С 15 лет в морской пехоте. История Героя Советского Союза Катюши Деминой
4 декабря 2009 г. Президент России Дмитрий Медведев и участник освобождения Белграда Екатерина Демина на церемонии награждения в Кремле ветеранов ВОВ юбилейными медалями «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев

До последних дней Екатерина Илларионовна старалась не отказываться, когда её приглашали на мероприятия. Переживала за сегодняшнюю молодежь. Если на встрече не видела в зале школьников, сетовала: «Очень жаль, что в нашей компании нет юных лиц. Мы, ветераны, уходим из жизни. А кто будет Родину защищать?»

Как завещание звучат слова Екатерины Илларионовны, сказанные ею со сцены за несколько лет до кончины: «Любите Россию! Берегите Россию! И будьте России верны!»

 
Теги: Брест
 
 
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Умерла единственная женщина — Герой Советского Союза, воевавшая в морской пехоте.
 
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