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На концерт Пугачевой в Минске билеты стоят в 20 раз дешевле, чем в Москве. Узнали почему

09.07.2019 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Примадонна выступит в «Минск-Арене» 2 ноября. Любопытно, что самые дорогие билеты на минский концерт Аллы Пугачевой стоят почти столько же, сколько самые дешевые на московское выступление певицы в апреле. AFISHA.TUT.BY разузнала, что к чему.


Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

15 апреля 2019 года Алла Борисовна отметила 70-й день рождения. А 17 апреля дала юбилейный концерт в Кремлевском дворце в Москве. Билеты на выступление стоили от 6 тысяч российских рублей (почти 200 белорусских рублей) за места на балконе и от 120 тысяч российских рублей (приблизительно 4000 белорусских рублей) за передние ряды. Некоторые билетные операторы Москвы брали за место в партере 200 тысяч российских рублей (то есть где-то 6500 белорусских рублей).

С большим сольным концертом после почти 10-летнего перерыва Пугачева возвращается в белорусскую столицу. На ее минское выступление самый дорогой квиток обойдется вам в 304 рубля, самый доступный — в 64 рубля. Если сравнить минимальную цену билета на минский концерт и максимальную — на московский, реально получаем разницу в 100 раз.


Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

AFISHA.TUT.BY связалась с директором самого крупного в Беларуси концертного агентства «Атом Интертеймент» Андреем Алексеевым, которое привозит певицу в Беларусь. Узнали, чем еще, кроме вместимости «Минск-Арены», обусловлены минские цифры:

— При достижении договоренности с Аллой Борисовной единственной просьбой от артистки была доступность билетов для простых любителей ее творчества, потому что цена на концерт в Москве была очень высокой. Соответственно, это одно из условий нашего договора. Артистка зарабатывает не очень много, мы, в принципе, тоже. Наша главная цель — чтобы люди могли позволить себе сходить на этот концерт.

Мы спросили Андрея, почему цены на московское выступление были такими космическими. Он объяснил:

— Это был юбилейный концерт с большим количеством приглашенных звезд в относительно маленьком зале. Более того, в Москве очень развита спекуляция билетами: их было мало, поэтому цены так взлетели.


Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Понятно, что с таким разрывом в ценах билеты на Пугачеву пользуются особым спросом со стороны россиян. Алексеев прокомментировал и это:

— Отлично, мы работаем над тем, чтобы в нашу страну приезжали больше туристов из братских стран. Мы ожидаем поклонников творчества Пугачевой из Украины, из прибалтийских стран. На данный момент это единственный концерт, который артистка планирует дать в ближайшее время (по крайней мере пока). Наша задача — сделать цену билетов доступной и для белорусов, и для россиян, и для украинцев.

По словам Андрея, с момента анонса концерта уже продано приблизительно 30% билетов. «Это неплохой результат», — подытоживает Андрей. Если вы хотите успеть с покупкой квитков на выступление в «Минск-Арене», сделать это лучше прямо сейчас. Пока их не скупили жители соседних стран.

Когда: 2 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: 64 — 304 рубля.

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Теги: Минск
 
 
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Примадонна приезжает в Минск 2 ноября. Любопытно, что самые дорогие билеты на минский концерт Аллы Пугачевой стоят почти столько же, сколько самые дешевые на...
 
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