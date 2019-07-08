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На концерт Пугачевой в Минске билеты стоят в 20 раз дешевле, чем в Москве. Узнали почему
Источник материала: Tut.by
15 апреля 2019 года Алла Борисовна отметила 70-й день рождения. А 17 апреля дала юбилейный концерт в Кремлевском дворце в Москве. Билеты на выступление
С большим сольным концертом после почти 10-летнего перерыва Пугачева возвращается в белорусскую столицу. На ее минское выступление самый дорогой квиток обойдется вам в 304 рубля, самый доступный — в 64 рубля. Если сравнить минимальную цену билета на минский концерт и максимальную — на московский, реально получаем разницу в 100 раз.
AFISHA.TUT.BY связалась с директором самого крупного в Беларуси концертного агентства «Атом Интертеймент» Андреем Алексеевым, которое привозит певицу в Беларусь. Узнали, чем еще, кроме вместимости «Минск-Арены», обусловлены минские цифры:
— При достижении договоренности с Аллой Борисовной единственной просьбой от артистки была доступность билетов для простых любителей ее творчества, потому что цена на концерт в Москве была очень высокой. Соответственно, это одно из условий нашего договора. Артистка зарабатывает не очень много, мы, в принципе, тоже. Наша главная цель — чтобы люди могли позволить себе сходить на этот концерт.
Мы спросили Андрея, почему цены на московское выступление были такими космическими. Он объяснил:
— Это был юбилейный концерт с большим количеством приглашенных звезд в относительно маленьком зале. Более того, в Москве очень развита спекуляция билетами: их было мало, поэтому цены так взлетели.
Понятно, что с таким разрывом в ценах билеты на Пугачеву пользуются особым спросом со стороны россиян. Алексеев прокомментировал и это:
— Отлично, мы работаем над тем, чтобы в нашу страну приезжали больше туристов из братских стран. Мы ожидаем поклонников творчества Пугачевой из Украины, из прибалтийских стран. На данный момент это единственный концерт, который артистка планирует дать в ближайшее время (по крайней мере пока). Наша задача — сделать цену билетов доступной и для белорусов, и для россиян, и для украинцев.
По словам Андрея, с момента
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