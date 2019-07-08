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Арину Соболенко оштрафовали на Уимблдоне «за неспортивное поведение»

09.07.2019 16:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сразу 15 участников Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне оштрафованы в первые шесть дней соревнований за различные нарушения на рекордную сумму 106,4 тысяч долларов. Об этом пишет ТАСС.


Фото: Reuters

В прошлом году штрафы за нецензурные высказывания, поломанные ракетки и другие проступки, которые включают опоздания на корт, нарушения дресс-кода, за две недели соревнований составили 68 тысяч долларов.

Самое крупное денежное взыскание — 53,3 тысячи долларов — было наложено в этом году на австралийца Бернарда Томича за недостаточные усилия в матче против француза Жо-Вильфрида Тсонга, проигранном за 57 минут со счетом 2:6, 1:6, 4:6. Томич собирается оспорить это решение, мотивируя свою слабую игру сильным утомлением после турнира в Турции.

Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на 10 тысяч долларов за порчу травяного покрытия на тренировочном корте. Инцидент произошел в выходные перед началом соревнований. 37-летняя Уильямс бросила ракетку на корт, повредив покрытие. На такую же сумму выписан штраф Арине Соболенко из Беларуси «за неспортивное поведение».

Денежному взысканию в размере 5,5 тысяч долларов подвергся российский теннисист Даниил Медведев, последним из россиян завершивший борьбу на травяных кортах мегаполиса. После проигрыша бельгийцу Давиду Гоффену в матче третьего круга он не пожал руку судье на вышке, а также бил ракеткой по травяному покрытию.

На 3 тысячи долларов оштрафован итальянец Фабио Фоньини, в матче третьего круга, в котором спортсмен уступил американцу Теннису Сандгрену, он позволил себе резкие высказывания в адрес организаторов. Фоньини также пожелал, чтобы на одном из кортов взорвалась бомба, после того как его матч поставили на второстепенный корт.

Руководитель Уимблдона Ричард Льюис предположил, что штраф за высказывание Фоньини мог быть и большим, однако теннисист сразу же извинился, что снизило напряженность ситуации, добавил Льюис.

 
 
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Сразу 15 участников Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне оштрафованы в первые шесть дней соревнований.
 
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