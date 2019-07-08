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Житель Солигорска на 100 км превысил скорость и убил двух пассажиров.
09.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 июля 2019 14:46 2226
Житель Солигорска на 100 км превысил скорость и убил двух пассажиров.
Расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Солигорска завершил Следственный комитет, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Расследованием установлено, что обвиняемый 15 марта 2019 года около 23:51 на личном автомобиле BMW 520 двигался по автодороге Старобин — Сковшин — Сосны и направлялся с двумя товарищами в Солигорск.
Анализируя собранные в рамках расследования доказательства, следователь пришел к выводу, что основной причиной ДТП явилось значительное превышение скоростного режима водителем.
Обвиняемый дал признательные показания. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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4 июля 2019 14:46 2226 Житель Солигорска на 100 км превысил скорость и убил двух...
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