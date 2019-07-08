Житель Солигорска на 100 км превысил скорость и убил двух пассажиров.

Расследованием установлено, что обвиняемый 15 марта 2019 года около 23:51 на личном автомобиле BMW 520 двигался по автодороге Старобин — Сковшин — Сосны и направлялся с двумя товарищами в Солигорск.



Проезжая закругление проезжей части влево вблизи деревни Махновичи Солигорского района, он не избрал безопасную скорость с учетом влажного состояния дорожного покрытия и потерял управление автомобилем. В состоянии заноса выехал за пределы проезжей части в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся и совершил столкновение с деревьями.



В результате ДТП 21-летний и 32-летний пассажиры погибли на месте.

