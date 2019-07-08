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Житель Солигорска на 100 км превысил скорость и убил двух пассажиров.

09.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 июля 2019 14:46 2226

Житель Солигорска на 100 км превысил скорость и убил двух пассажиров.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: СК РБ.

Расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Солигорска завершил Следственный комитет, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. 

Житель Солигорска на 100 км превысил скорость и убил двух пассажиров.

Расследованием установлено, что обвиняемый 15 марта 2019 года около 23:51 на личном автомобиле BMW 520 двигался по автодороге Старобин — Сковшин — Сосны и направлялся с двумя товарищами в Солигорск.

Проезжая закругление проезжей части влево вблизи деревни Махновичи Солигорского района, он не избрал безопасную скорость с учетом влажного состояния дорожного покрытия и потерял управление автомобилем. В состоянии заноса выехал за пределы проезжей части в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся и совершил столкновение с деревьями.

В результате ДТП 21-летний и 32-летний пассажиры погибли на месте.

Житель Солигорска на 100 км превысил скорость и убил двух пассажиров.

Анализируя собранные в рамках расследования доказательства, следователь пришел к выводу, что основной причиной ДТП явилось значительное превышение скоростного режима водителем.

С учетом следовой информации, зафиксированной на месте ДТП и повреждений на автомобиле, заключений, проведенных экспертами ГКСЭ исследований, а также изученных записей видеорегистратора, скорость движения автомобиля на момент происшествия была около 194 км/ч. Разрешенная скорость движения на данном участке — 90 км/ч.

Житель Солигорска на 100 км превысил скорость и убил двух пассажиров.

Обвиняемый дал признательные показания. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Источник: сайт Следственный комитет РБ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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4 июля 2019 14:46 2226 Житель Солигорска на 100 км превысил скорость и убил двух...
 
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