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Климатический апокалипсис. Уже через 10 лет мир может погрузиться в хаос?

09.07.2019 16:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Климатический апокалипсис. Уже через 10 лет мир может погрузиться в хаос?
shutterstock.com

Сценариев конца света за всю историю человечества озвучено столько, что на них, как правило, уже не обращают внимания. Но в данном случае речь идёт о научном исследовании, к тому же проведённом под руководством экс-главы министерства обороны Австралии. В чём же его суть?

Планета-теплица

«Мир, как мы его знали, подходит к концу», — пел в одной из своих песен Борис Гребенщиков. Лидера «Аквариума» не зря называют пророком. Согласно докладу австралийских учёных, человеческая цивилизация, возможно, уже вступила в последние десятилетия своей истории. И могилу себе она копает сама, поскольку почти ничего не делает для снижения вредных выбросов в атмосферу.

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Если глобальное потепление продолжится нынешними темпами, утверждают авторы исследования, то к 2030 году средняя температура воздуха на планете вырастет ещё на 3 °C. Выбросы парниковых газов достигнут своего максимума, и глобальные изменения климата станут необратимыми. Возникнет эффект лавины: в результате потепления в огромных количествах начнут высвобождаться из природных хранилищ (со дна океана, из земной коры, вечной мерзлоты) углекислый газ и метан. Они усилят процесс: мерзлота станет тять ещё быстрее, метана в атмосфере будет всё больше...

Это приведёт к разрушению экосистем, природным катаклизмам (наводнениям, пожарам, ураганам), краху сельского хозяйства, социальным и экономическим кризисам. Мир охватят паника и хаос: продовольствия и воды будет катастрофически не хватать, беспорядки и конфликты станут повседневной реальностью.

«Даже при потеплении на 2 °C, возможно, придётся переселить в другие регионы Земли более миллиарда человек, — сказано в документе. — Потепление на 4 °C уже будет несовместимо с организованной общественной жизнью, поскольку приведёт к социальной нестабильности. А наша модель показывает, что при существующих тенденциях температура к 2100 году вырастет на 5 °C!»

По мнению австралийских учёных, в результате климатических изменений Земля превратится в «планету-теплицу». И единственный способ предотвратить апокалипсис — это мобилизовать усилия мирового сообщества. «Это было бы похоже на чрезвычайную мобилизацию во время Второй мировой войны, — пишут исследователи. — Чтобы снизить риски и защитить человеческую цивилизацию, всем странам мира в ближайшее десятилетие необходимо объединить усилия и ресурсы. Нужно создать промышленную систему с нулевыми выбросами и подготовиться к восстановлению безопасного климата на планете. Мы должны действовать сообща».

Иначе, как утверждают авторы доклада, высока вероятность того, что к 2050 году человеческая цивилизация прекратит своё существование.

Климатический апокалипсис. Уже через 10 лет мир может погрузиться в хаос?
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На Земле настанет ад?

Климатические модели — штука сложная. Слишком много в них задействовано параметров, слишком много нелинейных связей. Потому так трудно делать прогнозы, в том числе касающиеся глобального потепления. Никто не сомневается, что оно идёт: в течение XX века средняя температура воздуха на планете выросла на 0,74 °C, причём две трети этого роста пришлись на период после 1980 года. Затем процесс ускорился. Но вот что будет дальше?

На этот счёт есть разные мнения, в том числе противоречивые. Парадоксы глобального потепления мы можем видеть уже сейчас. Температуры на планете бьют все мыслимые рекорды, но в европейской части России и южной Сибири стали чаще наблюдаться аномально холодные зимы. А время от времени в наши средние широты вторгаются так называемые блокирующие антициклоны из Арктики — и в самый разгар лета вдруг на пару недель устанавливается прохладная погода. 

«Такие погодные режимы, как ни странно, являются следствием глобального потепления в Арктике. А именно — стремительного сокращения площади морских льдов, прежде всего — в Баренцевом море, — поясняет заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук Владимир Семёнов. — Из других парадоксов глобального потепления можно упомянуть увеличение площади морских льдов вокруг Антарктиды и рост антарктического ледника. Причём этот рост превосходит таяние льдов из-за парникового эффекта». 

Климатический апокалипсис. Уже через 10 лет мир может погрузиться в хаос?
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Но вернёмся к докладу австралийских учёных. Гипотеза «планеты-теплицы» не нова, и «АиФ» писал о ней не раз. Российский физик Алексей Карнаухов выдвинул её в начале 1990-х, когда только услышал о глобальном потеплении и решил с помощью уравнений описать связь между содержанием в воздухе углекислого газа и температурой атмосферы. Его расчёты показали, что при сохранении темпов промышленных выбросов, которые существовали на тот момент, температура воздуха на планете поднимется на сотни градусов в ближайшие 200-300 лет. После этого климатическая система обретёт устойчивость, но человеку легче от этого не станет: когда приземный слой атмосферы прогреется до 500 °С, говорить о привычных нам формах жизни уже не придётся. На Земле настанет сущий ад.

Исследователи из Австралии, по сути, предупреждают о том же самом. Только они называют конкретную «точку невозврата»: 2030 год. После этого, согласно их версии, пути назад уже не будет: парниковой катастрофы не избежать.

Все в Сибирь!

Принято считать, что России глобальные изменения климата скорее пойдут на пользу, хотя и по этому вопросу согласия у учёных нет. Да, возрастёт смертность, увеличится число насекомых-вредителей, погодные катаклизмы станут происходить чаще. Но зато пуще прежнего заколосятся поля, вологодские палисады увьют виноградники, сократятся траты на отопление, а по Северному морскому пути пойдут караваны судов, принося доход казне.

Климатический апокалипсис. Уже через 10 лет мир может погрузиться в хаос? Апокалипсис на пороге. От чего может погибнуть наша цивилизация?

Недавнее исследование российских и американских климатологов показало, что в результате потепления климат Сибири станет гораздо более мягким и пригодным для жизни человека уже к 2080 году. Январские температуры вырастут на 9 °С, июльские — на 5,7 °С, а уровень осадков повысится на 140 мм. Почва начнёт давать хорошие урожаи, расцветёт сельское хозяйство. В результате регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока окажутся более привлекательными для жизни, чем южные, где начнут царить засуха и жара.

В итоге численность населения азиатской части России может увеличиться в пять раз. Да и сам по себе мягкий климат, как утверждают исследователи, способствует повышению рождаемости.

Но это, конечно, в том случае, если не думать о прогнозе австралийских учёных.

 
 
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​Очередной прогноз, предвещающий конец света из-за потепления, пришёл оттуда, где сейчас зима. Австралийские эксперты обнародовали доклад, в котором сказано:...
 
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