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Помещения бывшей почтовой станции в Слуцке снова выставлены на аукцион

09.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Помещения бывшей почтовой станции в Слуцке снова выставлены на аукцион

    фото сделано в 2013 году

КУП «Слуцкое ЖКХ» 12 августа проведёт аукцион на право аренды площадей в бывшей почтовой станции, расположенной по адресу: ул. Ленина, 159.

Производственно-складское здание относится к историко-культурной ценности, а коэффициент к базовой ставки арендной платы составит 2, сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

В аренду предлагаются помещения площадью 53,8, 25,52, 40,9,  40,78 и  43,6 кв.м. по начальной цене от 107,95 до 227,57 рублей с НДС.


Slutsk-Gorod.by
Фото: @8helga на LiveJourna

 
 
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КУП «Слуцкое ЖКХ» 12 августа проведёт аукцион на право аренды площадей в бывшей почтовой станции, расположенной по адресу: ул. Ленина, 159.
 
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