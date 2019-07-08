Помещения бывшей почтовой станции в Слуцке снова выставлены на аукцион

Источник материала: Слуцк Город





фото сделано в 2013 году

КУП «Слуцкое ЖКХ» 12 августа проведёт аукцион на право аренды площадей в бывшей почтовой станции, расположенной по адресу: ул. Ленина, 159.

Производственно-складское здание относится к историко-культурной ценности, а коэффициент к базовой ставки арендной платы составит 2, сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

В аренду предлагаются помещения площадью 53,8, 25,52, 40,9, 40,78 и 43,6 кв.м. по начальной цене от 107,95 до 227,57 рублей с НДС.