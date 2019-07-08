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Помещения бывшей почтовой станции в Слуцке снова выставлены на аукцион
09.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
КУП «Слуцкое ЖКХ» 12 августа проведёт аукцион на право аренды площадей в бывшей почтовой станции, расположенной по адресу: ул. Ленина, 159.
Производственно-складское здание относится к историко-культурной ценности, а коэффициент к базовой ставки арендной платы составит 2,
В аренду предлагаются помещения площадью 53,8, 25,52, 40,9, 40,78 и 43,6 кв.м. по начальной цене от 107,95 до 227,57 рублей с НДС.
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КУП «Слуцкое ЖКХ» 12 августа проведёт аукцион на право аренды площадей в бывшей почтовой станции, расположенной по адресу: ул. Ленина, 159.
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