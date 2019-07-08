«Несправедливо, что малоимущие платят взносы по полной». Какие плюсы и минусы у пенсионной реформы

Источник материала: Виртуальный Брест

В 2017 году власти начали постепенно увеличивать пенсионный возраст, а тремя годами раньше — минимальный страховой стаж, из-за чего белорусы попадают в «ловушку». Власти уже задумываются о новой пенсионной реформе, а пока президент поручил чиновникам оценить эффективность нынешней. FINANCE.TUT.BY разбирался в том, как уже принятые пенсионные изменения повлияли на экономику.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит», — заявил ранее президент, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов. По его мнению, вопрос размера пенсий — тяжелый случай. Мы согласны, что случай тяжелый, достойно жить на 400 рублей в месяц — задача не из простых. FINANCE.TUT.BY запускает проект «(Не)слабая пенсия», в котором мы будем рассказывать о пенсионной системе в нашей стране. Что нужно сделать властям, чтобы наконец-то поднять пенсии хотя бы до 40% от средней зарплаты? Нужно ли и дальше повышать пенсионный возраст? Не поспешили ли власти с повышением минимального страхового стажа? Постараемся ответить на эти и другие вопросы.

«Когда реформа закончится, ситуация ухудшится»

В нынешнем году мужчины выходят на пенсию в 61,5 года, женщины — в 56,5. Это на полтора года позже, чем до начала пенсионной реформы. Конечно, пока самый очевидный ее результат — это возможность сэкономить на выплатах пенсий для тех, кого это повышение затронуло. Например, член постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич рассказывала, что только в 2017 году благодаря повышению пенсионного возраста на полгода бюджет Фонда соцзащиты дополнительно получил 100 млн рублей (при общих доходах в 12,5 млрд).

При этом те, для кого выход на пенсию отложился, не только не начали получать выплаты от государства, но еще и продолжили работать и пополнять бюджет Фонда соцзащиты. Правда, помогло ли именно это сэкономить лишние деньги, сказать сложно.

— Многие и так продолжают работать после выхода на пенсию, особенно в первый год-два. Так что эффект не очевиден: человек продолжил работать, потому что сдвинули пенсионный возраст, или он делал бы это в любом случае? — комментирует Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC.

Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что надолго сэкономленных благодаря повышению пенсионного возраста средств не хватит.

— Пока этих мер достаточно, чтобы обеспечить временное облегчение для Фонда соцзащиты. Но при этом Фонд по-прежнему продолжает получать субвенции из бюджета. А когда реформа закончится, ситуация ухудшится, потому что количество людей в пенсионном возрасте продолжит расти, а в трудоспособном — уменьшаться, — поясняет Катерина Борнукова. — Нужно понимать, что эта реформа не структурная. Мы не меняем суть системы. Сейчас появились альтернативные способы делать пенсионные накопления, когда можно вносить 100 долларов в месяц и через 20−30 лет получать достаточно приличную пенсию. И многие люди задаются вопросом: как же так, я за всю жизнь заплатил даже больше взносов, а на выходе пенсия получится меньше? Но меньше получится из-за того, что у нас не накопительная, а перераспределительная система.

— Ожидать каких-то больших выплат от солидарной пенсионной системы просто нерезонно, — добавляет Анастасия Боброва, заведующая отделом демографии и человеческого развития Института экономики НАН. — Если ты много зарабатывал, придется делиться с тем, кто зарабатывал меньше, какое-то время не работал или уплачивал страховые взносы лишь от официальной части дохода. Суть солидарной системы в том, чтобы на пенсии не остаться без пропитания. Поэтому тем, кто хотел бы получать какой-то более серьезный доход, нужно все равно рассчитывать на себя.

А директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич подчеркивает, что наполнение фонда будет зависеть в том числе и от того, какими темпами будут расти зарплаты и будут ли наниматели в полном объеме уплачивать взносы.

— С этого года индивидуальным предпринимателям тоже разрешили входить в эту систему и делать страховые взносы. Им достаточно платить их от минимальной зарплаты и в размере 28%, а не 34%. И если сравнить эти взносы с минимальной пенсией, которая сейчас находится на уровне 216 рублей, то окажется, что в итоге ФСЗН войдет в минус, — говорит Жанна Тарасевич. — А еще Фонд соцзащиты — это не только пенсии, но и листки нетрудоспособности, пособия по беременности и родам. Если у нас мама с ребенком сидит три года, то в той же Германии — только полгода. Еще полгода отец, а дальше — все. Даже больничные оплачиваются в очень ограниченном количестве. Поэтому здесь нужно смотреть на всю систему в комплексе.

Избавиться от «пенсионной ловушки» помогла бы покупка стажа

С 1 января 2014 года в Беларуси увеличился минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии. В него входят только периоды работы с уплатой взносов в Фонд соцзащиты, а учеба в вузе, декрет, служба в армии — нет. До 1 января 2014 года минимальный страховой стаж составлял 5 лет, с 1 января 2014-го — 10 лет, с 1 января 2015-го — 15 лет, а с 1 января 2016-го начал увеличиваться на полгода каждый год до тех пор, пока не достигнет 20 лет. В нынешнем году минимальный страховой стаж для получения пенсии составляет 17 лет. Если человек не выработал минимальный страховой стаж, он может рассчитывать только на социальную пенсию. Это 50% бюджета прожиточного минимума — 112 рублей. Вдобавок мужчины могут получать социальную пенсию только с 65 лет, а женщины — с 60.

Довольно резкое повышение минимального страхового стажа привело к тому, что некоторые оказались в так называемой пенсионной ловушке. Нужного стажа по объективным причинам нет (например, человек не работал, чтобы ухаживать за больным родственником, и не думал, что однажды это станет проблемой), и нарабатывать его уже поздно.

— Если брать зарубежный опыт, то стаж для пенсии должен быть высоким, чтобы эту пенсию заработать. Учитывая такие тенденции, подход в принципе правильный. Но часть людей оказалась в «пенсионной ловушке», и они, по большому счету, никак не могут на это повлиять, — поясняет директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич. — Поэтому за рубежом есть такое понятие, как покупка страхового стажа. Как вариант, его могли бы внедрить и мы. Условно, есть айтишник и его жена. Айтишник хорошо зарабатывает и готов застраховать не только себя, но и жену хотя бы на минимальную пенсию. Это тоже выход из положения. Возможно, мы где-то недоработали с точки зрения информационной работы, потому что многие оказались в пенсионной ловушке не только из-за увеличения минимального страхового стажа, но еще и из-за того, что раньше никогда этим не интересовались. Возможно, человек получал зарплату в конверте и считал, что это хорошо, а потом настала пенсия или инвалидность. Надо понимать, что пенсию выплачивает не государство, а работодатель.

«Это несправедливо, что малоимущие платят по полной программе»

Один из проблемных вопросов — страховые взносы в Фонд соцзащиты, который выплачивает белорусам пенсии. Сейчас они в основном ложатся на плечи нанимателей, которые перечисляют в ФСЗН 34% зарплатного фонда предприятия, в то время как из зарплат работников удерживается еще 1%. Минфин также ранее предлагал снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий — во многих странах она намного меньше, что положительно сказывается на конкурентоспособности субъектов хозяйствования. В МНС ранее также отмечали , что наша страна сегодня проигрывает государствам ЕАЭС по налоговой нагрузке. Между тем тему пересмотра взносов в ФСЗН в Минэкономики поднимали еще в 2011 году. Однако уточняли, что процесс перераспределения пенсионной нагрузки с нанимателей на работников займет много времени. В ФСЗН пока проводят расчеты, целесообразно ли делать перерасчет отчислений.

— Если связывать эффективность реформы с конкурентоспособностью бизнеса, то здесь ничего не изменилось, — отмечает Жанна Тарасевич. — Наниматели как платили в Фонд соцзащиты 34% зарплатного фонда, так по-прежнему и платят. Хотя в других странах взносы гораздо меньше: в России — 28%, в Казахстане — на уровне 10−15%. То есть конкуренцию мы не выдерживаем.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По мнению финансового директора Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Анатолия Гольдберга, проблема кроется не только в несбалансированности взносов между работодателями и работниками, но и в существовании льгот по страховым взносам.

— С суммы выплат работнику, превышающих пятикратную величину средней зарплаты, отчисления страховых взносов в ФСЗН не производятся, — говорит Анатолий Гольдберг. — Это совершенно несправедливо, потому что малоимущие граждане платят взносы по полной программе. Я этот вопрос поднимал неоднократно. Ответ всегда один: а как мы будем платить пенсии этим людям? Такие высокие страховые взносы сказываются на самом количестве плательщиков. Некоторые представители бизнеса из-за высокой налоговой нагрузки переносят свой бизнес за границу. Есть категория предпринимателей, которые выплачивают зарплаты в конвертах, потому что у нанимателя не всегда есть возможность заплатить такую большую сумму. Поэтому надо понемногу уменьшать налоговую нагрузку по взносам в Фонд соцзащиты.

О перераспределении и уменьшении страховых взносов уже говорят и чиновники. Но эксперты предостерегают, что к делу нужно подойти с осторожностью.

— Возможно, снижение нагрузки по страховым взносам дало бы стимул к экономическому развитию и росту зарплат. Но решиться на такой шаг страшно, потому что поначалу он может привести к уменьшению собираемости социальных взносов. А простое перераспределение взносов между работниками и работодателями ни к чему не приведет, потому что в конечном итоге под влиянием рынка рост зарплат компенсирует увеличение взносов для работников, — комментирует Катерина Борнукова.

«Повышение пенсионного возраста затронуло тех, кто и так продолжил бы работать»

На ситуацию с трудовыми ресурсами нынешнее повышение пенсионного возраста пока особенно не повлияло, считают эксперты.

— Трудовые ресурсы продолжают сокращаться: численность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась с 5 миллионов 444,8 тысячи человек в 2015 году до 5 миллионов 365 тысяч в 2018-м. И несмотря на сокращение количества людей старше трудоспособного возраста, доля трудоспособного населения сокращается — с 61,9% в 2015 году до 60,9% в 2018 году, — приводит статистику социолог Елена Артеменко. — Тем не менее, если бы пенсионный возраст не стали повышать, сокращение трудовых ресурсов было бы более резким и более чувствительным для экономики, так как когорты людей, вступающие в трудовой возраст за счет низкой рождаемости конца 1990-х — начала 2000-х, очень малочисленные. Помимо смягчения сокращения трудовых ресурсов, рост пенсионного возраста повлиял на сокращение количества работающих пенсионеров, то есть тех, кто получает и зарплату, и пенсию одновременно. Об этом можно судить по показателю количества людей старше и младше трудоспособного возраста, занятых в экономике: оно сократилось с 430 тысяч в 2015 году до 365 тысяч в 2018-м.

Пенсионный возраст в Беларуси пока увеличили на полтора года. А в это время многие белорусы и так продолжают работать после выхода на заслуженный отдых , отмечает Елена Артеменко.

— Такие люди просто остались в категории трудоспособного населения, а не перешли в категорию работающих пенсионеров, — объясняет Анастасия Боброва. — Нагрузка на трудоспособное население и Фонд соцзащиты снизилась, но с учетом того, что дальше этот позитивный эффект будет сокращаться, пора подумать о дальнейшем повышении пенсионного возраста. На мой взгляд, потенциал для повышения есть у пенсионного возраста для женщин. Возможно, его уравнивание с мужским пока не найдет поддержки в обществе, но хотя бы придвинуть его ближе можно. Это самый щадящий вариант, не затрагивающий мужское население, которое у нас и так мало живет, и вдобавок поддерживающий гендерное равенство.

Пенсионная реформа может повлиять и на рождаемость?

Если говорить о социальных эффектах повышения пенсионного возраста, то их замерить будет еще сложнее.

— Это в том числе воздействие на здоровье людей, — приводит пример Катерина Борнукова. — Возможно, более долгая работа негативно сказывается на здоровье, но пока мы этого не знаем. Но есть и другие мнения: считается, что у мужчин после выхода на пенсию ухудшается здоровье, потому что они начинают чувствовать себя невостребованными. В этом случае повышение пенсионного возраста окажет положительное влияние.

— Какие-то болезни или проблемы со здоровьем могут начаться и в более раннем возрасте, — замечает Анастасия Боброва. — Но в любом случае сейчас продолжительность жизни растет, совершенствуется медицина и лекарственные препараты. Люди становятся более активными, и многие, достигнув пенсионного возраста, выбирают, пойти им на пенсию или продолжать работать, если на это есть силы. Есть определенные сферы и профессии, на которых потеря здоровья сказывается в меньшей степени. Конечно, стоять у станка до старости не будешь, но, например, в образовании люди могут работать очень долго.

Некоторые эксперты отмечают, что повышение пенсионного возраста может сказаться и на рождаемости. Молодые семьи задумаются о том, стоит ли сейчас заводить детей, если бабушки-дедушки вынуждены будут работать и не смогут помочь с ребенком. Однако с таким мнением согласны не все.

— На мой взгляд, повышение пенсионного возраста не должно сказаться на рождаемости, если иметь в виду уход бабушек и дедушек. Все-таки средний возраст рождения первого ребенка у женщин около 27 лет, в это время их родителям скорее всего около 50, то есть до пенсии и так далеко, — полагает Елена Артеменко. — Если есть острая необходимость подключить бабушек и дедушек к уходу, потому что родители работают, на них можно оформить пособие по уходу за ребенком. Общей проблемой для нас пока является отсутствие поддержки для безработных, для тех, кто ухаживает за пожилыми родственниками до 80 лет (после 80 лет есть пособие). С увеличением возраста, когда человек еще не на пенсии, вероятность того, что родители требуют ухода, возрастает.