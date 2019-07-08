Новое оборудование для проведения генетических исследований появилось у брестских экспертов

Источник материала: Виртуальный Брест

Автоматическая станция для выделения ДНК поступила в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления ГКСЭ Татьяна Коток.





Комплекс приобретен для совершенствования приборной базы и автоматизации процесса исследования ДНК. Станция для выделения нуклеиновых кислот разработана одним из мировых лидеров на рынке производства оборудования для молекулярной диагностики. Она позволяет выделять ДНК из широкого спектра биологических объектов - следов крови, слюны, эпителиальных клеток, волос. Благодаря новому оборудованию ускорится проведение генетических экспертиз. Одновременно на автоматической станции можно выделить ДНК из 14 образцов, процедура занимает около 20 минут.

"Использование комплекса позволит экспертам-генетикам эффективно исследовать образец любой сложности, а также минимизировать риск возможного заражения при работе с инфекционными образцами", - пояснила Татьяна Коток. Она добавила, что судебно-генетическая экспертиза является перспективным направлением в ГКСЭ. "ДНК-анализ позволяет безошибочно идентифицировать человека по оставленным следам на месте преступления, способствуя его расследованию и раскрытию даже спустя десятилетия", - подчеркнула официальный представитель.

Эксперты Брестской области в январе-июне текущего года провели 800 генетических исследований, что равнозначно уровню аналогичного периода 2018-го. В целом в первом полугодии специалисты областного управления ГКСЭ выполнили более 17 тыс. экспертиз. Наиболее востребованы генетические экспертизы спорного родства, а также исследования на подлинность VIN-номера транспортного средства.