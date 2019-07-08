ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новое оборудование для проведения генетических исследований появилось у брестских экспертов

09.07.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Автоматическая станция для выделения ДНК поступила в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления ГКСЭ Татьяна Коток.

Новое оборудование для проведения генетических исследований появилось у брестских экспертов

Комплекс приобретен для совершенствования приборной базы и автоматизации процесса исследования ДНК. Станция для выделения нуклеиновых кислот разработана одним из мировых лидеров на рынке производства оборудования для молекулярной диагностики. Она позволяет выделять ДНК из широкого спектра биологических объектов - следов крови, слюны, эпителиальных клеток, волос. Благодаря новому оборудованию ускорится проведение генетических экспертиз. Одновременно на автоматической станции можно выделить ДНК из 14 образцов, процедура занимает около 20 минут.

"Использование комплекса позволит экспертам-генетикам эффективно исследовать образец любой сложности, а также минимизировать риск возможного заражения при работе с инфекционными образцами", - пояснила Татьяна Коток. Она добавила, что судебно-генетическая экспертиза является перспективным направлением в ГКСЭ. "ДНК-анализ позволяет безошибочно идентифицировать человека по оставленным следам на месте преступления, способствуя его расследованию и раскрытию даже спустя десятилетия", - подчеркнула официальный представитель.

Эксперты Брестской области в январе-июне текущего года провели 800 генетических исследований, что равнозначно уровню аналогичного периода 2018-го. В целом в первом полугодии специалисты областного управления ГКСЭ выполнили более 17 тыс. экспертиз. Наиболее востребованы генетические экспертизы спорного родства, а также исследования на подлинность VIN-номера транспортного средства.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Автоматическая станция для выделения ДНК поступила в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, сообщила корреспонденту...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беларусь гасцінная». “Бермудскі трохвугольнік” на Асіповіччыне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика