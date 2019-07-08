На острове под Браславом хотят восстановить монастырь 500-летней давности

Источник материала: Аргументы и факты

Во времена Великого Княжества Литовского в этот монастырь приезжали паломники со всего мира поклониться иконе Владычицы Озёр, ныне единственной коронованной иконе в Витебской области. В ее честь в Браславском костёле ежегодно в августе проводят большой праздник.

В основу проекта легли исследования браславчанина Константина Шидловского, а руководить раскопками будет известный историк и археолог Николай Плавинский.

- Археологические раскопки могут дать нам шанс найти остатки подвалов и понять размеры строений, чтобы затем восстановить монастырь со всеми постройками и вернуть этому месту его историческое значение. Оно может стать уникальной достопримечательностью Браславщины, - говорит руководитель проекта Алена Шевчик. – Мы ждем всех желающих из Беларуси, Польши, Латвии и Литвы принять участие в историческом событии! На данный момент уже более 50 человек изъявили желание стать волонтерами.

Известно, что ранее остров соединялся с сушей двумя мостами. Сваи одного из них в прошлом году обнаружили дайверы. В материалах Константина Шидловского также говорится о том, что многие жители иногда слышат из-под воды озера звон колоколов. Монастырские же колокола таинственно исчезли после пожара 1832 года и до сих пор не найдены. Их уже искали и дайверы, и местные жители, и археологи. Пока безрезультатно. Возможно, удастся обнаружить этим летом?