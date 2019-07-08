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На острове под Браславом хотят восстановить монастырь 500-летней давности

09.07.2019 16:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На острове под Браславом хотят восстановить монастырь 500-летней давности
Фото из архива / Центр регионального развития "Браслав"

Во времена Великого Княжества Литовского в этот монастырь приезжали паломники со всего мира поклониться иконе Владычицы Озёр, ныне единственной коронованной иконе в Витебской области. В ее честь в Браславском костёле ежегодно в августе проводят большой праздник.

На острове под Браславом хотят восстановить монастырь 500-летней давности Амулет III тысячелетия до нашей эры обнаружили археологи под Бешенковичами


Раскопки будут вестись силами волонтеров в рамках проекта «Остров Монастырь (Кляштор)»  некоммерческой организации «Центр регионального развития "Браслав".

В основу проекта легли исследования браславчанина Константина Шидловского, а руководить раскопками будет известный историк и археолог Николай Плавинский.

- Археологические раскопки могут дать нам шанс найти остатки подвалов и понять размеры строений, чтобы затем восстановить монастырь со всеми постройками и вернуть этому месту его историческое значение. Оно может стать уникальной достопримечательностью Браславщины, - говорит руководитель проекта Алена Шевчик. – Мы ждем всех желающих из Беларуси, Польши, Латвии и Литвы принять участие в историческом событии! На данный момент уже более 50 человек изъявили желание стать волонтерами.

Известно, что ранее остров соединялся с сушей двумя мостами. Сваи одного из них в прошлом году обнаружили дайверы. В материалах Константина Шидловского также говорится о том, что многие жители иногда слышат из-под воды озера звон колоколов. Монастырские же колокола таинственно исчезли после пожара 1832 года и до сих пор не найдены. Их уже искали и дайверы, и местные жители, и археологи. Пока безрезультатно. Возможно, удастся обнаружить этим летом?

Расходы по транспорту, питанию и проживанию волонтеров Центр берёт на себя. Для поддержки проекта на краудфандинговых площадках идет сбор средств. Организаторы будут благодарны любой помощи.

 
 
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1-15 августа на острове Монастырь (Кляштор) возле Браслава пройдут археологические раскопки подвалов монастыря, что стоял здесь 500 лет назад.
 
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