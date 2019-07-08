В Минске питаются лучше и имеют больше льгот, чем в остальной Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Таковы итоги официального обследования белорусских семей по уровню жизни в первом квартале 2019 года.

Выборочное обследование населения по уровню жизни проводится каждый квартал. В выборку попадают несколько тысяч домашних хозяйств по Беларуси, пишут banki24.by .

По официальной методике домашнее хозяйство – это группа лиц, которые совместно проживают в жилом помещении, обеспечивают себя всем необходимым для жизни, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства.

Главная часть денежных расходов белорусов – это расходы на потребительские нужды, то есть питание, покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. Потребительские расходы эквивалентны ¾ денежных расходов белорусов.

В январе-марте 2019 года средний уровень потребительских расходов домашнего хозяйства в Беларуси достиг 905,2 рублей в месяц (74,5% от всех денежных расходов). Разрыв в потреблении между богатыми семьями и малообеспеченными белорусами составлял 3 раза.

Самую заметную часть потребительских расходов у населения Беларуси составляют траты на питание. В первом квартале расходы на питание достигали 39,6% от всех потребительских расходов, или 358 руб. в месяц.

Наибольшее количество денег на покупку продуктов питания расходовали жители Минска – 427 руб. в месяц. В областях уровень расходов на эти цели составлял от 301 до 326 руб.

Минчане тратили значительно бóльшие суммы на покупку мяса и рыбы. Так, средние расходы на мясо достигали 117 руб. в столице и 80–94 руб. в областях, средние расходы на рыбу — 26 руб. в месяц против 14–18 руб.

Также столичные домохозяйства расходовали заметно больше на покупку молочной продукции – 88 руб. против 59–65 руб. в регионах, а на покупку овощей, фруктов и ягод – 69 руб. против 32–38 руб.

Дело в том, поясняет banki24.by, что у минчан гораздо ниже доля продуктов, которые они выращивают для себя на приусадебных участках или дачах. Это касается всех основных видов продуктов: мяса, рыбы, молока, яиц, картофеля, овощей, фруктов и ягод.

В большинстве случаев жители регионов употребляют бесплатные или почти бесплатные «свойские» продукты в разы чаще. На этом фоне обычным минчанам приходится платить за продовольствие в магазинах.

Заметны различия в структуре потребления между Минском и остальными. Минчане потребляют меньше всех хлеба, картофеля и сахара. Эти продукты чаще всего относятся к рациону бедных слоев населения, так как позволяют заглушить голод, но плохо влияют на фигуру.

Интересно, что минчане четко лидируют по величине полученных льгот. Средняя семья в столице в первом квартале 2019-го имела 81руб. льгот в месяц, а средние домохозяйства в областях – от 39 до 68 руб.

Такое распределение льгот среди богатых минчан и бедных регионов говорит о слабой избирательности системы социальной поддержки в Беларуси. Льготы даются по факту принадлежности к той или иной категории лиц, без учета уровня реальных доходов.