Новый сезон «Очень странных дел» побил рекорд Netflix по количеству зрителей. А вы уже смотрели?

Источник материала: Tut.by

Аудитория третьего сезона сериала «Очень странные дела», премьера которого состоялась 4 июля, превысила 40,7 млн владельцев аккаунтов стримингового сервиса Netflix. Об этом пишет «Афиша Daily» со ссылкой на официальный твиттер компании.

При этом 18,2 млн пользователей уже закончили смотреть весь сезон. Рекорд приближается к другому рекорду Netflix, который установил в конце прошлого года фильм «Птичий короб» — за неделю его посмотрели более 45 млн человек.

Действие сериала происходит в вымышленном городке Хокинс в Индиане. Главные герои — дети и подростки, которые сражаются с потусторонними силами, вырвавшимися на свободу из находящейся неподалеку от города секретной военной лаборатории.

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