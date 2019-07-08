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Новый сезон «Очень странных дел» побил рекорд Netflix по количеству зрителей. А вы уже смотрели?
Источник материала: Tut.by
Аудитория третьего сезона сериала «Очень странные дела», премьера которого состоялась 4 июля, превысила 40,7 млн владельцев аккаунтов стримингового сервиса Netflix. Об этом
При этом 18,2 млн пользователей уже закончили смотреть весь сезон. Рекорд приближается к другому рекорду Netflix, который установил в конце прошлого года фильм «Птичий короб» — за неделю его посмотрели более 45 млн человек.
Действие сериала происходит в вымышленном городке Хокинс в Индиане. Главные герои — дети и подростки, которые сражаются с потусторонними силами, вырвавшимися на свободу из находящейся неподалеку от города секретной военной лаборатории.
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Аудитория третьего сезона сериала «Очень странные дела», премьера которого состоялась 4 июля, превысила 40,7 млн владельцев аккаунтов стримингового сервиса Netflix.
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