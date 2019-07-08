Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и обновила MacBook Air

Источник материала: Tut.by

Apple сегодня обновила свои ноутбуки сразу нескольких линеек — MacBook Air и MacBook Pro. Об это пишет The Verge.



Фото: The Verge

MacBook Pro с 13-дюймовым экраном в минимальной конфигурации теперь оснащается двумя портами USB-C, сенсорной панелью Touch Bar и сенсором отпечатков пальцев Touch ID. Кроме того, в устройство добавили процессор Intel Core i5 восьмого поколения с частотой от 1,4 ГГц до 3,9 ГГц.

Цена версии с 128 ГБ памяти на SSD-накопителе в США — 1299 долларов, с 256 ГБ хранилища — 1499 долларов.

В MacBook Air добавили поддержку технологии TrueTone, адаптирующей баланс белого в зависимости от освещения в помещении. Цена лэптопа также немного снизилась. Стартовая версия продается от 1099 долларов.

Кроме того, Apple прекратила продажи на своем официальном сайте 12-дюймового MacBook, который несколько лет назад стал первым устройством с клавиатурой «бабочкой» и единственным портом типа USB-C.

Смотрите, сколько у нас стоят другие MacBook: