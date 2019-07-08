|
Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и обновила MacBook Air
Источник материала: Tut.by
Apple сегодня обновила свои ноутбуки сразу нескольких линеек — MacBook Air и MacBook Pro. Об это
MacBook Pro с 13-дюймовым экраном в минимальной конфигурации теперь оснащается двумя портами USB-C, сенсорной панелью Touch Bar и сенсором отпечатков пальцев Touch ID. Кроме того, в устройство добавили процессор Intel Core i5 восьмого поколения с частотой от 1,4 ГГц до 3,9 ГГц.
Цена версии с 128 ГБ памяти на SSD-накопителе в США — 1299 долларов, с 256 ГБ хранилища — 1499 долларов.
В MacBook Air добавили поддержку технологии TrueTone, адаптирующей баланс белого в зависимости от освещения в помещении. Цена лэптопа также немного снизилась. Стартовая версия продается от 1099 долларов.
Кроме того, Apple
Смотрите, сколько у нас стоят другие MacBook:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена гаджетов при этом немного снизилась.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)