ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и обновила MacBook Air

09.07.2019 16:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Apple сегодня обновила свои ноутбуки сразу нескольких линеек — MacBook Air и MacBook Pro. Об это пишет The Verge.


Фото: The Verge

MacBook Pro с 13-дюймовым экраном в минимальной конфигурации теперь оснащается двумя портами USB-C, сенсорной панелью Touch Bar и сенсором отпечатков пальцев Touch ID. Кроме того, в устройство добавили процессор Intel Core i5 восьмого поколения с частотой от 1,4 ГГц до 3,9 ГГц.

Цена версии с 128 ГБ памяти на SSD-накопителе в США — 1299 долларов, с 256 ГБ хранилища — 1499 долларов.

В MacBook Air добавили поддержку технологии TrueTone, адаптирующей баланс белого в зависимости от освещения в помещении. Цена лэптопа также немного снизилась. Стартовая версия продается от 1099 долларов.

Кроме того, Apple прекратила продажи на своем официальном сайте 12-дюймового MacBook, который несколько лет назад стал первым устройством с клавиатурой «бабочкой» и единственным портом типа USB-C.

Смотрите, сколько у нас стоят другие MacBook:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена гаджетов при этом немного снизилась.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вот оно, пробитие». В Минобороны Украины закупили бронежилеты, которые спокойно пробивают пули
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика