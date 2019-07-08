«Вот оно, пробитие». В Минобороны Украины закупили бронежилеты, которые спокойно пробивают пули

Источник материала: Tut.by

Сотрудники Министерства обороны Украины закупали бронежилеты «Корсар М3с» 1−4 класса защиты, которые не соответствовали техническим требованиям и гарантированно пробивались пулями. Об этом сообщило украинское Государственное бюро расследований на своей странице в Facebook.

Помимо этого, ведомство показало видео, на котором запечатлены лабораторные испытания бронежилетов, изъятых в ходе следственного мероприятия.

Выяснилось, что технолог сообщила руководителю структурного подразделения Министерства обороны Украины о несоответствии продукции техническим требованиям. По ее словам, там обнаружен необработанный металл, а качество бронежилетов в целом никуда не годится.

Чиновник Минобороны, впрочем, услышанным не впечатлился и заявил, что «полный контроль никто проводить не будет», а приемщики примут жилеты «с закрытыми глазами». Во время испытаний слышно, как идет разговор о количестве пробитий бронежилета — три из пяти.

Всего, по словам представителей Государственного бюро расследований, выявлено не менее 11 тысяч некачественных бронежилетов.