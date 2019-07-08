ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вот оно, пробитие». В Минобороны Украины закупили бронежилеты, которые спокойно пробивают пули

09.07.2019 16:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сотрудники Министерства обороны Украины закупали бронежилеты «Корсар М3с» 1−4 класса защиты, которые не соответствовали техническим требованиям и гарантированно пробивались пулями. Об этом сообщило украинское Государственное бюро расследований на своей странице в Facebook.

Помимо этого, ведомство показало видео, на котором запечатлены лабораторные испытания бронежилетов, изъятых в ходе следственного мероприятия.

Выяснилось, что технолог сообщила руководителю структурного подразделения Министерства обороны Украины о несоответствии продукции техническим требованиям. По ее словам, там обнаружен необработанный металл, а качество бронежилетов в целом никуда не годится.

Чиновник Минобороны, впрочем, услышанным не впечатлился и заявил, что «полный контроль никто проводить не будет», а приемщики примут жилеты «с закрытыми глазами». Во время испытаний слышно, как идет разговор о количестве пробитий бронежилета — три из пяти.

Всего, по словам представителей Государственного бюро расследований, выявлено не менее 11 тысяч некачественных бронежилетов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ответ на замечание чиновник заявил, что принимать жилеты будут «с закрытыми глазами».
 
Новости дня
Новости разные
 
На острове под Браславом хотят восстановить монастырь 500-летней давности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика