В Каменной Горке Skoda после столкновения с Saab перевернулась на крышу

Источник материала: Tut.by

В Каменной Горке после столкновения двух легковушек одна из них опрокинулась на крышу. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.





По информации очевидцев, днем 9 июля на пересечении улицы Притыцкого и улицы Кунцевщина столкнулись Saab и Skoda. От удара последний перевернулся на крышу. Предварительно в ДТП никто не пострадал.





Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

Движение через перекресток по улицам Лобанка и Кунцевщина затруднено.