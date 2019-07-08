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В Каменной Горке Skoda после столкновения с Saab перевернулась на крышу
Источник материала: Tut.by
В Каменной Горке после столкновения двух легковушек одна из них опрокинулась на крышу. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации очевидцев, днем 9 июля на пересечении улицы Притыцкого и улицы Кунцевщина столкнулись Saab и Skoda. От удара последний перевернулся на крышу. Предварительно в ДТП никто не пострадал.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
Движение через перекресток по улицам Лобанка и Кунцевщина затруднено.
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Авария произошла днем 9 июля на пересечении улиц Притыцкого и Кунцевщина.
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